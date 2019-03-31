Engelli Olmanın Zorlukları Empati Parkuruyla Anlatıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliğince hazırlanan etkinlikte ortaokul öğrencilerine engelli olmanın zorlukları kurulan empati parkuruyla anlatıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliğince hazırlanan etkinlikte ortaokul öğrencilerine engelli olmanın zorlukları kurulan empati parkuruyla anlatıldı.





İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Ortaokulu bahçesine kurulan parkurda öğrenciler engellilerin yaşadığı sorunları mizansen olarak arkadaşlarına sundu.





Yürüme, konuşma, işitme ve bedensel engellilerin sorunlarını mizansen olarak sunan öğrenciler her sunumun ardından açıklamalarda bulunarak engellilere nasıl yardımcı olunması gerektiğini anlattı.





TÜGVA İl Ortaokul Koordinatörü Lütfullah Biber, düzenledikleri etkinlikte amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.





Herkesin birer engelli adayı olduğunu belirten Biber, "Bu parkurda bizim kolaylıkla yapabildiğimiz ama engelli kardeşlerimizin zorlukla yapabildiği hareketleri göstererek empati kurmalarını amaçladık. Aramızda yaşamakta olan engelli kardeşlerimize mutlaka yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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