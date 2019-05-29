Son Dakika Haberleri: Engelli olmayı yaşayarak öğrendiler
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Engelli olmayı yaşayarak öğrendiler

50 dakika önce

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Helaldı İlkokulu öğrencileri, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Engelli olmayı yaşayarak öğrendiler, System.String[]
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Helaldı İlkokulu öğrencileri, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

İlçeye bağlı Güzelkent köyündeki Helaldı İlkokulu bahçesinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde öğrenciler, bir süreliğine engelli olmaya davet edildi. Öğrenciler, engellerle yaşamın nasıl olduğunu yaşayarak öğrendi.

Kendisi de aynı zamanda bir engelli olan okul memuru Mehmet Aydın, engellilerin karşılaşmış oldukları güçlükler hakkında bilgiler verdi. Engelli rampalarının önemini anlatmak için akülü tekerlekli sandalye ile uygulamalı eğitim veren Aydın, herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, "Engel insanlarda değil, binalardadır" dedi.

Yapılan etkinlikte okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler, akülü tekerlekli sandalye kullanarak, biraz da olsa engellileri anlamaya çalıştı. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:32 Kaynak: İHA
Türkeli, Sinop, Güzelkent, Güncel
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