Engelli otel işletmecisi, şehir dışından gelen engellileri ücretsiz ağırlıyor - Son Dakika

ANKARA'da bedensel engelli Fahrettin Taşkıran (32), Beypazarı 'nda açtığı butik otelde, şehir dışından gelen bedensel engellileri ücretsiz ağırlıyor.

Beypazarı'nda yaşayan Fahrettin Taşkıran, 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kaza sonrası felç olan ve boynundan aşağısı tutmayan Fahrettin Taşkıran, fizik tedavi gördü. Tedaviyle belden yukarısını hareket ettirebilen Taşkıran, tekerlekli sandalye ile hayata tutundu. Ailesi ile birlikte yaşayan Taşkıran, 5 ay önce ise ilçede butik otel açmaya karar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oturdukları konağın tarihi tescilli yapı olduğunu öğrenen Taşkıran, kirayla başka bir eve taşınarak, konağın restorasyonu için anlaşmalı bankadan düşük faizli 10 yıl ödemeli kredi aldı. Oturduğu konağı butik bir otele çeviren Taşkıran, şehir dışından gelen, kendisi gibi bedensel engellileri de konağında ücretsiz ağırlamaya başladı. 6 odası, engelli asansörü ve tarihi mahzenleri olan konak, Beypazarı'nın ilk engelli dostu oteli oldu.

'RESTORE EDEREK İŞLETMEYE AÇTI'2011 yılında Beypazarı'nda trafik kazası geçirdiğini ve sakat kaldığını söyleyen Taşkıran, "Vücudum boyundan aşağı tutmamaya başladı. Daha sonra fizik tedaviyle belden yukarısı düzeldi ama bacaklarım tutmadı. Bu konak dededen kalma kendi evimizdi. Buranın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tarih tescilli yapı olduğunu öğrendim. Krediden faydalanarak, burayı restore ettirerek, işletmeye açtık" dedi.'OTEL, ENGELLİLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE YAPILDI'Taşkıran, restorasyonu engellilerin de rahatça konaklayabilecekleri şekilde yaptıklarını söyleyerek, kendi durumunda olan engellileri de misafir ettiğini söyledi. Taşkıran, "Beypazarı'nda bedensel engelli bir bireyin rahatlıkla konaklayıp ihtiyaçlarını gidereceği bir yer olmadığı için bu oteli açtık. Bu durumda olan kişiler genellikle eve bağımlı kalıyor, ailelerinde çoğunlukla yapabileceği bir şey olmuyor. Şehir dışından gelecek bedensel engelli kişileri de rezervasyon yaptırmaları koşuluyla otelimizde ücretsiz ağırlıyoruz. Otelimiz aile işletmesi. Babam ve annem işletmede bana yardım ediyorlar. Otelimiz engellilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yapıldı" diye konuştu.

Taşkıran, otelde 6 odanın olduğunu, birinde kendisinin kaldığını söyleyerek, "Ayrıca oturma salonu, yer üstü ambar mahzeni ve yer altı 300 yıllık tarihi mahzeni ile misafirlerimizi otantik bir şekilde ağırlıyoruz" ifadesini kullandı.

- Ankara