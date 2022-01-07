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Engelli otomobilini park etti, ceza yedi - Son Dakika

Engelli otomobilini park etti, ceza yedi

07.01.2022 20:22

Engelli otomobilini park etti, ceza yediKOCAELİ Kocaeli'de engelli park yerine otomobilini park eden Ercüment Yıldırım, gelen cezaya tepki gösterdi.

Engelli otomobilini park etti, ceza yedi

KOCAELİ Kocaeli'de engelli park yerine otomobilini park eden Ercüment Yıldırım, gelen cezaya tepki gösterdi. Yıldırım, "Cezanın sebebi; engelli aracımı engelli park yerine park etmek. En doğal ve kanuni hakkım olan engelli park yerine aracımı park etmeyi bana ceza olarak gördüler" dedi.

Kocaeli'de yaşayan Ercüment Yıldırım, yüzde 90 engeli bulunan oğlunun üzerine kayıtlı olan otomobili, oğlunun vasisi olarak kendisi kullanıyor. Aracının önünde engelli kartı bulunmasına rağmen Yıldırım'a, engelli bireyler için ayrılan park alanına otomobilini park ettiği için fahri müfettiş tarafından cezai işlem uygulandı. Yıldırım, evine gelen park cezası makbuzu ile neye uğradığını şaşırdı. 288 TL para cezası uygulanan Yıldırım, otomobilinde engelli kartı olmasına rağmen kendisine ceza uygulanmasına tepki gösterdi. Yüzde 90 engelli çocuğu olan Yıldırım, engelli ailesi olarak bu süreçlerin kendilerini yorduğunu ifade ederek, cezanın iptal edilmesini istedi.

"Engelli ailesi olarak bu süreçler bizi yoruyor"

11 Aralık 2021 tarihinde İzmit ilçesine alışverişine geldiğini söyleyen Ercüment Yıldırım, "Aracımızı engelli park yerine park ettik. Aracım 6 yaşındaki çocuğumun üstüne kayıtlı. Çocuğum yüzde 90 engellidir, vasisi olarak aracı ben kullanıyorum. Bugün itibarı ile elime trafik şubeden bir ceza geldi, cezayı yazan da fahri müfettiş. Bana yazılan cezanın sebebi; engelli aracımla engelli park yerine park etmek. En doğal ve kanuni hakkım olan engelli park yerine aracımı park etmeyi bana ceza olarak gördüler. Bu olaydan dolayı sürecin takipçisi oldum. Trafik şube müdürlüğünü aradım, telefondaki görevli bana, bu cezanın iptali için sulh ceza mahkemesine başvurmamı istedi. Olay adli boyutlara taşındı ve ben bununla uğraşacağım. Bir engelli ailesi olarak bu süreçler bizi yoruyor. Devletten ya bu cezanın iptal edilmesini ya da bu cezayı yazan kişilere gerekli uyarıların yapılmasını istiyorum" dedi.

"Şikayetçiyim"

Engelli araçların sistemde kayıtlı olduğunu ve ruhsatında da yazdığını söyleyen Yıldırım, "Engelli raporumuz ve trafik denetleme şubesinin vermiş olduğu engelli kartımız var, bunu aracımın önüne koyuyorum. Buna istinaden nasıl oluyor da engelli park yerine aracımı park ettiğim halde ceza yazılır?. Şikayetçiyim, bu trafik cezasını bana yazan fahri müfettişle ilgili gerekli işlemin de yapılmasını istiyorum. Engelli aracımla engelli park yerine park ettiğim için 288 TL ceza geldi. Bu cezayı ödeyip daha sonrasında da sulh ceza mahkemesine başvurmam isteniyor. Her cumartesi günü ben bu pazara geliyorum ve buraya park ediyorum. Şimdi bu fahri müfettiş her cumartesi bana ceza mı gönderecek? Ben her hafta elime ceza makbuzu mu alacağım? Böyle bir uygulama olmamalı, olamaz. Önümüzdeki cumartesi günü geldiğimde aynı cezayla karşılaşma ihtimalim çok yüksek, bu durumun düzeltilmesini istiyorum. Engelli kartımı her zaman ön torpidoya koyarım ve elimden geldiğince tarik kurallarına da uyarım. Burada muhtemel bir inceleme ve araştırma yapılmadan direkt plakaya yazılmış bir ceza gibi duruyor" diye konuştu.

Engelli otomobilini park etti, ceza yedi
Engelli otomobilini park etti, ceza yedi
Engelli otomobilini park etti, ceza yedi

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Türk Lirası, Cumartesi, Kocaeli, Engelli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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