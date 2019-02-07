Engelli Otoparkları İçin Yönetmelik Talebi

Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu, engelliler için ayrılan otoparkların nasıl ve hangi engele sahip kişilerce kullanımı konusunun, genelge veya yönetmeliklerle açıklayıcı bir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Engelli otoparkını kullanmak için araçta, tekerlekli...

Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu, engelliler için ayrılan otoparkların nasıl ve hangi engele sahip kişilerce kullanımı konusunun, genelge veya yönetmeliklerle açıklayıcı bir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Engelli otoparkını kullanmak için araçta, tekerlekli sandalye, kanedyen, baston, yürüteç gibi hareketi sağlayan araç ve cihazları kullanan ya da hareket kısıtı olan en az bir kişi bulunmalıdır." dedi.



Kuyumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelliler için ayrılan otoparkı hangi engellilerin kullanması gerektiği ve konutlardaki engelli otoparkı kullanımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Engellilere ayrılmış otopark alanlarının engelli olmayanlar tarafından kullanılmasının hak ihlali olduğunu vurgulayan Kuyumcu, "Ancak konunun 'yanlış bilinenleri' nedeniyle tartışmalar, kavgalar ve adli vakalara varan durumlar ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.



Devletin engellilerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaları için ÖTV muafiyeti sağladığına işaret eden Kuyumcu, "Toplumu oluşturan bireyler, engellilerin hayatın her alanında eşit yaşam hakkına saygılı olmayı öğrenmedikleri için bu hak edinilmiştir." değerlendirmesini yaptı.



Engelli istihdamının artması ve bilincin gelişmesi sonucu bu hakkı kullanan engellilerin ve ailelerin sayısının gün geçtikçe arttığını aktaran Kuyumcu, şöyle devam etti:



"Sayının artması ile engelli otoparklarının kullanımı konusunda engelliler arasında problemlerin doğduğu görülmektedir. Özellikle engelliler adına olan araçların üçüncü dereceye kadar yakınları tarafından kullanabilmesi bazı suistimalleri de beraberinde getirmiştir. Engelli adına alınan aracı engellinin ulaşımı için kullanmayan bazı kişiler, engelli birey araçta olmadığı halde engellilere ayrılmış otoparkları kullanmakta ısrar ettikleri ve birçok kez de alanı kullanma hakkı olan ortopedik engelli bireylerle kavga ettikleri görülmüştür. Engelli otoparkını kullanmak için araçta, tekerlekli sandalye, kanedyen, baston, yürüteç gibi hareketi sağlayan araç ve cihazları kullanan ya da hareket kısıtı olan en az bir kişi bulunmalıdır."



Bazı illerde engelli raporu olan herkese engelli otopark kartı verildiğini vurgulayan Kuyumcu, "Bu yanlış uygulama düzeltildiğinde, yürümede sorunu olmayan ancak hastalık veya çeşitli sebeplerle engelli raporu verilmiş kişilerle tartışmalar da son bulacaktır." ifadelerini kullandı.



Yürüyebilen engelliye ücretsiz otopark önerisi



Kuyumcu, yürüyebilen engellilerin, "otopark ücreti ödemeden, otoparkın diğer alanlarına park etmesi" ile engelli otopark sorununun bir miktar çözülebileceğini de kaydetti.



Öte yandan konutlarda, sitelerde ve diğer özel mülklerde bulunan otoparkların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi ve kullanım alanı hakkı konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belediyeleri bilgilendirerek hızlıca çözüme bağlaması gerektiğini dile getiren Kuyumcu, "Bu konunun 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda da düzenlenmesi, metrekare sorununa da çözüm olabilecektir. Konutlarda, sitelerde, yürüme engeli olan ve yürüme engeli olmadığı halde engelli raporu olan kişilerin kendine özel otopark alanı istemesinin doğurduğu tartışmalı durum da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapacağı bu çalışma ile çözülecektir." değerlendirmesini yaptı.



Kuyumcu, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 37'inci ve 44'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe göre otopark alanlarında 20 araçta 1 araçlık, yüzde 5 oranında yerin engellilere ayrılmış olması gerektiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Bu standart kamuya açık yerlerde, resmi binalarda, alışveriş merkezlerinde ve açık otopark olan yerlerde zorunludur. Ancak konut alanı olan bina ve sitelerde engelli otoparkı konusu bu kanunda yer almamaktadır. Engellilere uygun otoparkların mutlaka TSE standartlarına uygun yapılmış olması gerekir. Araçlar arasında inme mesafesi olmayan alan engelli otoparkı olarak kabul edilmez. Engellilere ayrılmış otopark alanı bina girişine yakın yerde ve araçtan inme mesafesi de olan standart ölçüde olmalıdır. İnme alanı da çizgilerle belirtilerek daima boş olması sağlanmalıdır. Engelli otoparkı kavramı 'ortopedik engelli sürücü' ve 'ortopedik engelli yolcuların' kullanımı içindir."



"Belediyeler erişilebilir çevrenin oluşması için azami özen göstermeli"



Bu konularda birinci sorumlunun belediyeler olduğuna dikkati çeken Kuyumcu, şunları kaydetti:



"Belediyeler erişilebilir çevrenin oluşması için azami özen göstermelidir. Binalara ruhsat verirken girişin basamaksız olması, asansöre ulaşımda engel olmaması, uygun ölçüde asansör, girişte yüzde 6 eğimde rampa ve uygun otopark alanları olmasına dikkat etmelidir, yanlış yapılan veya '-mış' gibi yapılan imalatlara ruhsat vermeyip, cezai işlem uygulamalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortak çalışması ile konutlarda engelli otoparkı ve 'hangi engelli, engelli park alanını kullanır' konusunda açıklayıcı bir genelge veya yönetmelik yayınlamaları tartışmaları da bitirecektir."

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