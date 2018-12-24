Son Dakika Haberleri: Engelli Oyunculardan Engelsiz Oyun

Engelli Oyunculardan Engelsiz Oyun

2 saat önce

ÜMRANİYE Belediyesi bünyesinde bulunan Engelli Tiyatro Grubu oyuncuları 'Çeşme' isimli tiyatro oyununun çalışmalarına başladı.

Engelli Oyunculardan Engelsiz Oyun, System.String[]
ÜMRANİYE Belediyesi bünyesinde bulunan Engelli Tiyatro Grubu oyuncuları 'Çeşme' isimli tiyatro oyununun çalışmalarına başladı.

Ümraniye Belediyesi, engelli vatandaşların sanatta etkin olabilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye bünyesinde 2011'de kurulan Engelli Tiyatro Grubu, hazırladıkları oyunları farklı kültür merkezlerinde tiyatro severlerle buluşturuyor. Daha önce Engelli Tiyatro Grubu tarafından sahnelenen 'Pazar Çilesi' ve 'Hayırsız Evlat' adlı oyunlar vatandaşlardan ilgi görmüştü. Oyunculuklarıyla beğeni toplayan Engelli Tiyatro Grubu şimdi de 'Çeşme' isimli oyuna hazırlanıyor.

Ümraniye Belediyesi Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezinde Erkay Yavuz yönetiminde çalışmalarına başlanan oyun; Geleneksel Halk Tiyatrosu'nun türlerinden olan Orta Oyunu, Meddah, Karagöz ve Hacivat'tan izler taşıyor.

ÇEŞME OYUNU HAKKINDA

Erkay Yavuz tarafından yazılan hikaye Osmanlı zamanında bir mahallede geçiyor. İsmail fendi muhtarı olduğu mahalleye bir çeşme yaptırır. Maksadı mahallelinin suyu uzaktaki çeşmeden değil de bu çeşmeden almasını sağlamaktır. İsmail Efendi çeşmeyi dostu Hamdi'ye emanet eder. Su almaya gelen mahalleli de Hamdi'den suyu parayla alınca ortalık karışır. Durumun acayipliği Pişekar İsmail'i şüphelendirir ve Hamdi'nin foyasını ortaya çıkarmaya karar verir. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:48 Kaynak: DHA

Ümraniye, Çeşme, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yapılacağını Açıkladı Evde Ölü Bulunan 3 Kardeşin Dayısı: Sobadan Şüpheleniyoruz

Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 16:10:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli Oyunculardan Engelsiz Oyun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]