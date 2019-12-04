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Engelli park alanı ihlaline ceza yağdı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde görevli trafik ekipleri, engelliler için ayrılan park yerleri ve yaya geçitlerini işgal eden 22 sürücüye, toplam 4 bin 800 lira ceza kesti.

Engelli park alanı ihlaline ceza yağdı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde görevli trafik ekipleri, engelliler için ayrılan park yerleri ve yaya geçitlerini işgal eden 22 sürücüye, toplam 4 bin 800 lira ceza kesti.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, farkındalık ve duyarlılık göstererek harekete geçti. İlçe genelinde engelliler için ayrılan park yerlerine ve kaldırımlarda engelliler için ayrılan engelli yaya yollarına araçlarını park ederek park ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.


Dünya Engelliler Günü çerçevesinde engelli park yerlerine yönelik denetimlerin süreceği bildirildi.


Öte yandan, denetimlerde engelli vatandaşlara verilen park kartlarının park süresince dışarıdan görülebilecek şekilde aracın ön camında yer alması istendi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
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