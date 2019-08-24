Engelli Park ihlali yapan 850 araca ceza

2019 yılı içerisinde İzmit ve Gebze ilçelerinde Engelli Araç Park yerlerini işgal eden 850 araç hakkında cezai işlem uygulandı.



Engelli olmayan sürücüler, engelli vatandaşlara tahsis edilmiş park yerlerini işgal ederek, engellilere sunulmuş hakkı gasp ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası, kent genelindeki otoparklarda engelli park yerlerini işgal eden araçlar ile ilgili denetimlerini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri görev alanı içerisinde olan İzmit ve Gebze ilçelerinde, 2019 yılının ilk 8 ayında engelli kartı bulunmadığı halde engelli otoparkına çekilen 850 aracı çekici araç vasıtasıyla kaldırdı.



İzmit ilçesi şehir merkezi, Sekapark ve Gebze ilçe merkezinde denetimlerini gerçekleştiren Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri çalışmalarını Trafik Polisi ile birlikte yürütüyor. Engelli otoparkına çekildiği tespit edilen araçlar, emniyet güçlerine bildirilerek cezai işlem uygulaması yapılıyor. Cezai işlem sonrasında araçlar, Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri tarafından Yediemin Otoparkı'na çekici araçlar vasıtası ile götürülüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, engellilere ayrılan park yerlerine usulsüz olarak park eden engelsiz araç sahiplerinin araçlarını 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Belediye emir ve yasakları hükümlerince Yediemin Otoparkına çekiyor. - KOCAELİ