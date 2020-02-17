Engelli park yerini işgal eden araca ceza - Son Dakika

Manavgat ilçesinde öğrenci servis araçları için ayrılan bölümde engelli araçlarına ait park yerine park eden ticari araç cezai işlem uygulandıktan sonra yediemin otoparkına kaldırıldı.



Sabah erken saatlerde bırakılan 42 MB 030 plakalı ticari aracın, akşam geç saatlere kadar engelliler için ayrılan park yerinde kaldığını tespit eden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, telefonla yapılan aramalardan sonuç alamayınca cezai işlem uyguladı



Aynı araca daha önce de yasak park nedeniyle işlem yapıldığı belirtilirken, araca okul servis araçları dışında park yasağı ve engellilere ait park yerine park etmek suçlarından 264 TL ceza yazıldı. Cezai işlemin ardından araç, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı. Araç sürücülerini park yasağına uymaları konusunda uyaran yetkililer, özellikle kaldırım, yaya geçidi ve engelli geçişlerine yapılan parklara kesinlikle izin verilmeyeceğini dile getirdiler. - ANTALYA