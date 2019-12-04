Son Dakika Haberleri: Engelli parkına park edince cezayı yedi
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Engelli parkına park edince cezayı yedi

6 saat önce

Sivas'ta bir sürücü engelli sürücülere ayrılmış park alanına otomobilini park edince hem aracı çekildi hem de para cezasına çarptırıldı.

Engelli parkına park edince cezayı yedi, System.String[]

Sivas'ta bir sürücü engelli sürücülere ayrılmış park alanına otomobilini park edince hem aracı çekildi hem de para cezasına çarptırıldı.


Edinilen bilgilere göre olay, gece yarısından sonra Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü otomobilini engelli park yerine park etti. Bu durumdan rahatsız olan engelli sürücü ihlali polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre araç sürücüsüne ulaşamadı. Daha sonra ekipler otomobil plakasına para cezası uygulayarak otomobili otoparka çektirdi. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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