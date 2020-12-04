Engelli psikolog İlknur, ikinci kez koronavirüse yakalandı - Son Dakika

İZMİR'de doğuştan kolları ile bir bacağı olmayan psikolog İlknur Peder, 1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüse yakalandı. Peder'in tedavisi devam ediyor.

Doğuştan engelli olan psikolog İlknur Peder, yakalandığı koronavirüsü tedavi ile atlattı, ancak 1,5 ay sonra yeniden aynı hastalığa yakalandı. Karantina süresi dolmasına rağmen hastalığa bağlı rahatsızlıkları devam eden Peder, "Maalesef koronavirüs beni de buldu hem de iki defa. İlkinde iyileştim fakat 1,5 ay sonra tekrar koronavirüse yakalandım. İlk testim çıktığında semptomlarım hafifti ancak ikinci kez yakalandığımda çok zor geçirdim. Doktorum, vücudum antikor üretmediği için yeniden enfekte olduğumu söyledi. Ateşim yükseldi. Şiddetli öksürüğüm ve ağrılarım oldu. Şu an toparlanma aşamasındayım. Kendimi daha iyi hissediyorum ama çok çabuk yoruluyorum. Geçtiğimiz günlere nazaran çok daha iyiyim" dedi.