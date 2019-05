Engelli rallici, dedesinin izinde binlerce kilometre yol katetti

Rallici dedesinden esinlenerek Almanya'dan 11 Mayıs'ta "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi" ekibiyle yola çıkan yürüme engelli yardımcı sürücü (Co pilot) Markus Smadi, kendisiyle aynı durumdakilere örnek olmak için zorlu parkurda binlerce kilometre yol katederek Türkiye'ye geldi.

Almanya'nın Würzburg kentinde yaşayan Markus Smadi (36), 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olarak ve kekemelik sorunuyla hayatına devam etmek zorunda kaldı.

Yaşadığı büyük zorluklara rağmen hayata küsmeyen Smadi, toplumda normal bireylerin yaptığı her işi kendi imkanları ölçüsünde yapmaya çalışıyor.

Dedesi Leon'un da daha önce iki kez katıldığı Avrupa rallisini örnek alan Smadi, kendisiyle aynı durumda olan engellilere örnek olmak için dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden biri olan "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne katılmak istedi.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ve sporcularla görüşen Smadi, binlerce kilometrelik zorlu parkura katılmaya karar verdi.

Almanya'dan 11 Mayıs'ta yola çıkan Smadi, engeline rağmen günlük 12 saati aşan yolculuk süresi, soğuk, sıcak, yağmur, çamur demeden Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Gürcistan'ın ardından tekrar Türkiye'ye ulaşmayı başardı.

Smadi ve beraberindekiler, rallinin son durağı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne varmak için de Şanlıurfa ve Gaziantep'teki etkinliklerin ardından tekrar yola çıktı.

"Benim için büyük şans"

Markus Smadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu olmasına rağmen keyifli bir yolculuk geçirdiğini söyledi.

Güzergahındaki ülkelerin en güzelinin Türkiye olduğunu vurgulayan Smadi, şöyle devam etti:

"Yol boyunca her şey bir engelli için de aslında çok zor değilmiş. Öyle yerlerden geçtikki bazı kesimler turistlerin bile hiç görmediği mekanlardı. Bu benim için büyük bir şans oldu. Böyle bir ralli organizasyonu bambaşka bir güzellik. Güzergahın en güzel ülkesi Türkiye, gelecek yıl tekrar Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum. Gerçekten çok şaşırdım, bu kadar güzel beklemiyordum, hayli güzel bir ülkeymiş. Kesinlikle herkese evinden çıkmayı tavsiye ederim, benim durumumda olan engellilerin de korkmaması ve bu tür etkinliklere katılması lazım. İnsan kendini çok iyi motive ediyor."

Smadi, Kaçkar Dağları'na çıkarken bayağı zorlandıklarına dikkati çekerek, "Tabii çok kıvrımlı yollardı, 280 kilometreyi yaklaşık 10 saatte geçebildik. Bu yol çok yorucuydu ama yine de çok güzeldi. Tur güzergahı boyunca en çok zorlandığım kısım orasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

"Umarım herkes böyle bir imkan yakalar"

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de engelli birisiyle ilk defa ralliye katıldıklarını ancak hiç zorlanmadıklarını söyledi.

Smadi'ye yola çıkarken parkurun zorluğunu defalarca anlatmalarına rağmen pes etmediğini anlatan Serin, şunları kaydetti:

"Yola çıkarken de 'burası Markus'a göre, diğer taraf değil' şeklinde hiçbir plan yapmadık. Yanımızdaki diğer arkadaşlarımızdan bir farkını da görmedik açıkçası. Bizim kişiye özel bir yol tercih şeklimiz yok. Kendisine de bunu yola çıkmadan önce ilettik. Ailesiyle de konuştuk. Dedesi de bu tarz ralliye iki defa katılmış. Ekstra onun için bir kural uygulamayacağımızı ilettik ancak bu şartlarda bile kabul edip geldi. Markus önceden kekemeydi, şimdi geçmişe göre baya iyi konuşuyor. Önce tek başına lavaboya gidemezken, seyahat boyunca yalnız gitmeye başladı. Bu kendisi için büyük bir olay. Umarım herkes böyle bir imkan yakalar. Kimse 'engelliyim, hayatımda hiçbir şey yapamam' dememelidir, 'kaderim' diye hayata küsmemesi lazım. Sonuna kadar direnmesi lazım. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin kilometre yol yaptık, kolay değil, günde 12 saate yakın yolculuk yapıyoruz, normal bir insan bile bu durumda zorlanır."

Serin, Smadi'nin yol boyunca notlar tuttuğuna da değinerek, "Bu çok farklı bir deneyim aslında. Bir engelliye göre geçtiği ülkeleri birbiriyle kıyaslıyor. Şartlar, oteller, benzinlikler ve lavabolara varıncaya kadar güzergahtaki ülkelerin tamamına ilişkin not tuttu, gerçekten çok iyi analiz etti. Özellikle Türkiye'yi çok sevdiğini defalarca iletti." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

