Son Dakika Haberleri: Engelli rampalarına park eden araçlara duyarlılık mesajı
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Engelli rampalarına park eden araçlara duyarlılık mesajı

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli rampaları ve geçişlerine araçlarını park eden sürücülerin araçlarına üzerinde farkındalık oluşturacak yazıların yer aldığı broşürlerden bıraktı.

Engelli rampalarına park eden araçlara duyarlılık mesajı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli rampaları ve geçişlerine araçlarını park eden sürücülerin araçlarına üzerinde farkındalık oluşturacak yazıların yer aldığı broşürlerden bıraktı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ve Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli rampaları ve geçişlerine park eden araç sürücülerine yönelik anlamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ve Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Salihli ve Ahmetli'de gerçekleştirilen çalışmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne atıfta bulunuldu, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırma mesajı verildi. Yapılan çalışma, Salihli ve Ahmetlili vatandaşlardan tam not aldı. - MANİSA

Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:21 Kaynak: İHA
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