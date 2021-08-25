Engelli rampasına park eden sürücüyü aracı kaldırana kadar bekledi - Son Dakika

Eskişehir'de bir sürücünün aracını engelli rampası önüne park etmesi nedeniyle kaldırıma çıkamayan engelli vatandaş zor anlar yaşadı.

Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan engelli rampasının önüne bir sürücünün otomobilini park etmesi nedeniyle engelli vatandaş kaldırıma çıkamadı. Yolda kalan engelli vatandaş, sürücünün aracını çekmesini beklemek zorunda kaldı. Çevredekilerin cep telefonuyla ulaşması sonucu sürücü, aracı bulunduğu yerden kaldırdı. Rampanın önünün açılmasının ardından engelli vatandaş yoluna devam etti. - ESKİŞEHİR