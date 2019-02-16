Son Dakika Haberleri: Engelli Rampasına Park Etti, Bedensel Engelli Vatandaş Yolda Kaldı

Engelli Rampasına Park Etti, Bedensel Engelli Vatandaş Yolda Kaldı

1 saat önce

Engelli rampasına park etti, bedensel engelli vatandaş yolda kaldıTOKAT - Tokat'ta engelli rampası önüne park edilen araç medeniyle kaldırıma çıkamayan engelli vatandaş bir süre yolda beklemek durumunda kaldı.

Engelli Rampasına Park Etti, Bedensel Engelli Vatandaş Yolda Kaldı, System.String[]
Engelli rampasına park etti, bedensel engelli vatandaş yolda kaldı

TOKAT - Tokat'ta engelli rampası önüne park edilen araç medeniyle kaldırıma çıkamayan engelli vatandaş bir süre yolda beklemek durumunda kaldı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı Alipaşa Mahallesi'nde engelli rampası önüne bir sürücünün aracını park etmesi nedeni ile bedensel engelli Hançer Kaplan (51), tekerlekli sandalyesi ile kaldırıma çıkamadı. Bir süre yolda beklemek durumunda kalan Kaplan'a trafik ekipleri yardımcı oldu. Trafik ekipleri tarafından araç sahibine ulaşılarak park ettiği yerden kaldırılması sağlanırken, araç sahibine 108 lira para cezası kesildi.
2012 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonrasında omurilik felci olduğunu ifade eden Hançer Kaplan, tekerlekli sandalye yardımı ile şehir içinde dolaşabildiğini kaydetti. Sürücülerden duyarlılık beklediğini ifade eden Hançer, "Engelli rampasına araç park edilmesi nedeni ile zor durumda kalıyoruz. Caddeden gitmek istesek araba çarpacak bunun sorumlusu kim? Engelli rampasına araç park edilmesi nedeni ile yoldan kaldırıma çıkamadım. İnşallah bu tür şeyleri bir daha yaşamayız diyorum ama vatandaşımız duyarlı değil" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:35 Kaynak: İHA

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