Engelli raporu vermeyen doktora bıçaklı saldırı girişimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli raporu vermeyen doktora bıçaklı saldırı girişimi - Son Dakika

Engelli raporu vermeyen doktora bıçaklı saldırı girişimi

6 saat önce

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kayhan'a kendisine engelli raporu vermediğini iddia ederek bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Mustafa A., gözaltına alındı.

Engelli raporu vermeyen doktora bıçaklı saldırı girişimi, System.String[]

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kayhan'a kendisine engelli raporu vermediğini iddia ederek bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Mustafa A., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimlik katındaki makam odasında meydana geldi. Mustafa A. engelli raporu alabilmek için üniversitenin Sağlık Kurulu Heyeti'ne başvurdu. Yapılan başvuru sonucu heyet, Mustafa A.'nın yüzde 30 derecede engelli olduğuna karar verdi. Mustafa A., engelli maaşı alabilmek için kendisine verilen rapordaki derecenin yüzde 40'a çıkarılmasını istedi. Talebi kabul edilmeyen Mustafa A., hastaneye tekrar gelerek Sağlık Kurulu Heyeti doktorlarından birini tehdit etti. Mustafa A. tehdit ettiği doktorla beraber Sağlık Kurulu Heyeti Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kayhan'ın bulunduğu başhekimlik katına çıktı. Dr. Kayhan'ın odasına aniden giren Mustafa A., üzerindeki bıçağı çıkardı. Saldırgan, olay sırasında odada bulunan kişiler tarafından etkisiz hale getirildi. Mustafa A.'nın bıçağı doktora değil kendisine zarar vermek için yanında getirdiğini söylediği öğrenildi. Saldırganın psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Mustafa A.'nın olayda kullanmaya çalıştığı bıçak da polis tarafından delil olarak alındı.


Mehmet Kayhan, Kayhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

26 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler
Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:27:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli raporu vermeyen doktora bıçaklı saldırı girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]