Zihinsel engelli ressam Muhammed Yalçın'ın "Umut: Duvarımdaki Renkler" resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Esentepe'deki Kuveyt Türk Genel Müdürlük Sergi Salonu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen serginin açılışında konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, bir taraftan ülke ekonomisinin büyümesine destek olurken, diğer taraftan sanatsal ve kültürel alanlara da katkıda bulunmaya önem verdiklerini belirtti.

Uyan, yerel ve milli değerlerin yaşaması ve daha ileri noktalara taşınması için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada bugün 'Umut: Duvarımdaki Renkler' isimli sergisini açtığımız Muhammed Yalçın kardeşimiz de ülkemizin bir değeridir. Safiyane bir ruhla çizdiği eserleriyle sanat camiasında yankı uyandıran Muhammed Yalçın kardeşimize destek vermekten, eserlerini sanatseverlerle buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sergiyi ziyaret edenler, ilhamın sınır tanımayan gücünün ortaya çıkardığı, adeta bir renk cümbüşü olan eserlere tanıklık edecek ve bambaşka dünyalara yelken açma fırsatı bulacak."

Yalçın'ın hocası ressam Harun Antakyalı ise Muhammed'i 10 yıl önce okullarına gerçekleştirdiği bir atölye esnasında keşfettiğini söyleyerek, "Bu tarz çocukların her birinin farklı alanlara yetenekleri vardır. Aslında o zaman Muhammed gibi 3-4 öğrencinin resme yeteneği olduğunu düşünerek onlarla özel olarak ilgilenmeye başlamıştım. Fakat aralarından bir tek Muhammed bu işi devam ettirdi ve bu seviyelere getirdi. Onun resme olan hevesi ve ailesinin gayretleri sayesinde herkese örnek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sıra dışı resimlere imza atan 31 yaşındaki zihinsel engelli ressamın tüm eserleri, sanatçıya destek amacıyla Kuveyt Türk tarafından satın alındı.

Sergi, 6 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.