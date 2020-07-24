Engelli şahıs ev yangınında hayatını kaybetti - Son Dakika

Engelli şahıs ev yangınında hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde engelli bir şahıs, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Engelli şahıs ev yangınında hayatını kaybetti, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde engelli bir şahıs, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yenihayat Mahallesi'nde ikamet eden ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Mahmut Baranlıoğlu'nun yaşadığı tek katlı evde gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece geç saatlerde kimsenin göremediği yangın sabah saatlerinde Baranlıoğlu'nun komşuları tarafından fark edildi. Evin camlarının kırık olduğunu gören vatandaşlar polis ve itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri evde yaptıkları incelemede Baranlıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Yangın sırasında evde bulunan ve yürümekte güçlük çektiği için dışarı çıkamayan Baranlıoğlu'nun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:33

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelli şahıs ev yangınında hayatını kaybetti - Son Dakika
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