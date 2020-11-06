Engelli şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika

Engelli şahıs evinde ölü bulundu

06.11.2020 14:47

Engelli şahıs evinde ölü bulundu Bolu'da, yalnız yaşayan 58 yaşındaki engelli Mahmut Karauçak, evinde ölü bulundu.

Engelli şahıs evinde ölü bulundu

BOLU - Bolu'da, yalnız yaşayan 58 yaşındaki engelli Mahmut Karauçak, evinde ölü bulundu.

Olay, Tabaklar mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan ve engelli olan Mahmut Karauçak'ın bakıcısı yaşlı adama yemek bırakmak için evine gitti. Karauçak'ın evine giren bakıcısı yaşlı adamı hareketsiz yatarken buldu.

Bakıcının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Karauçak'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.

Olay yerinde polis ekiplerine bilgi veren yaşlı adamın bakıcısı, "Kullandığı hap sadece uyku hapı ve kas gevşetici ağrı ilacı var diye biliyorum. Belirgin bir hastalığı yoktu. Sabah gelip yemeğini veriyordum. İlaçları yanında duruyordu. Dün geldiğimde ben çıkarken bir adam vardı. Çay vermiş. En son dün gördüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Engelli şahıs evinde ölü bulundu
Engelli şahıs evinde ölü bulundu
Engelli şahıs evinde ölü bulundu
Engelli şahıs evinde ölü bulundu
Engelli şahıs evinde ölü bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelli şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika


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