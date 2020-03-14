Engelli şahsı gasp eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da engelli bir şahsı bıçakla tehdit ederek gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını incelemesi ile kimliği tespit edilerek yakalandı.



Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde yolda yürüyen 19 yaşındaki engelli şahsı kesici aletle tehdit edilerek 950 lirasını gasp eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki 35 güvelik kamerasından 150 saatlik görüntüyü tek tek inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.



Kısa sürede yakalanan ve çeşitli suçlardan 8 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki B.G isimli şüpheli işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - MALATYA