Engelli Salih'in durak sevinci

ORDU'nun Gürgentepe ilçesi Gülbelen Mahallesi'nde yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen engelli Salih Belen (27), ıslanmaması için kaymakamlık tarafından kendisine özel yaptırılan bekleme durağının sevincini yaşıyor. Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar, durağın yanında durup kendilerini selamlayan Belen ile fotoğraf çektirip, selfie yapıyor.

Gürgentepe İlçe Kaymakamı Nursel Özdemir, Gülbelen Mahallesi'ni ziyaret etti. Yağmur ve soğuk havada, yol kenarına çıkarak geçen araçlara el sallayan engelli Salih Belen ile karşılaşan Kaymakam Nursel Özdemir, kendisine bekleme durağı yapılması için talimat verdi. Durağın yapılmasının ardından Kaymakam Nursel Özdemir, eşi Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir ile Salih Belen'i yeni yapılan durakta ziyaret etti. 'Salihin yeri' adı verilen durak, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Salih Belen ise ıslanmaması için kaymakamlık tarafından kendisine özel yaptırılan bekleme durağının sevincini yaşıyor. Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar da durağın yanında durarak, Salih Belen ile çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor.

'HER GÜN BURAYA GELİP, HERKESE EL SALLIYOR'

Salih Belen'in babası Cemal Belen, durağın daha modornize hale dönüştürüleceğini belirtererek, ilgi gösterenlere teşekkür etti. Oğlunun her gün durakta herkese el sallayıp selam verdiğini anlatan Belen, "Engelli oğlum her gün evde durmuyor, buraya geliyor. Burada oturuyor, karnı acıkınca eve geliyor. Kaymakamımız buraya gelince onu görmüş, sonra ona yer yaptılar. Her gün buraya gelip oturuyor, yoldan geçen arabalara el sallıyor. Allah razı olsun yapanlardan. Şimdi durak olarak gören sürücüler yolda araçlarını durduruyor, fotoğraf çektiriyorlar. Güzel bir yer yapıldı, altına da beton dökülecek. Herkesten Allah razı olsun, çocuğum buna çok sevindi" dedi.

Arkadaşıyla birlikte Salih Belen ile durakta selfi yapıp, anı fotoğraf çekinen Halil Demirer ise, Kaymakam Nursel Özdemir'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.