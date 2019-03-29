Son Dakika Haberleri: Engelli Seçmene Ulaşım Kolaylığı

Engelli Seçmene Ulaşım Kolaylığı

35 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde engelli ve yatağa bağımlı seçmene oyunu kullanabilmesi için ulaşım hizmeti verecek.

Engelli Seçmene Ulaşım Kolaylığı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde engelli ve yatağa bağımlı seçmene oyunu kullanabilmesi için ulaşım hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi seçim günü oy kullanacak engelli ve yatağa bağımlılara engelsiz ulaşım aracıyla kolaylık sağlayacak.

Belediye ekipleri, hem Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğüne kayıtlı hem de dışarıdan gelen talepleri karşılayarak, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşları gün boyu evlerinden alarak oy kullanacakları okullara götürecek.

Oy kullanmak isteyen engelliler, Büyükşehir Belediyesinin "0 242 249 50 00" telefon numarasından irtibat sağlayabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:03 Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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