Engelli selzedeye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde evini kaybeden selzede kadına tekerlekli sandalye hediye edildi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, evini kaybeden vatandaşlar için oluşturulan konteyner kentte kalan yürüme engelli Zübeyda Kuş'a (46), Valilik tarafından akülü tekerlekli sandalye alındı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, konteyner kenti ziyaretinde Kuş'a sandalyesini hediye etti.

Çakır, Kuş'a "Artık yeni sandalyenle istediğin zaman gezersin, hep yüzün gülsün, iyi günlerin olsun, güle güle kullan." dedi.

Kuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Destekle adım atabildiğini, sel günü kendisini zor kurtardığını ifade eden Kuş, "O gün sele maruz kaldım. Sel savurdu beni, merdivenin korkuluğuna tutarak üçüncü kata kadar çıktım." dedi.

Vali Avni Çakır'ın konteyner kenti ziyaretinde kendisinden akülü tekerlekli sandalye rica ettiğini anlatan Kuş, "Annemle birlikte konteyner kentte yaşıyoruz. Valimizin ziyaretinde istemiştim o da beni kırmadı ve bu sandalyeyi aldı." diye konuştu.

İlk kez tekerlekli sandalyesi olduğunu ifade eden Kuş, "Daha önce tekerlekli sandalyem bile yoktu. Annem yaşlanmıştı, alamamıştık. İlk arabam, çok mutlu oldum. Daha önce yürüyemiyordum. Annem koluma girip gezdiriyordu. Bazen kardeşlerim gezdiriyordu. Evin içinde kedi gibi geziyordum." ifadelerini kullandı.