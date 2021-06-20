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Engelli Seyahat Kılavuzu turizmde kolaylık sağlayacak - Son Dakika

Engelli Seyahat Kılavuzu turizmde kolaylık sağlayacak

20.06.2021 13:37
Engelli Seyahat Kılavuzu turizmde kolaylık sağlayacak, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, Herkes İçin Turizm Derneği ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı iş birliği ile hazırlanan Engelli Seyahat Kılavuzu, çevrim içi programla tanıtıldı.

Yaşar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, Herkes İçin Turizm Derneği ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı iş birliği ile hazırlanan Engelli Seyahat Kılavuzu, çevrim içi programla tanıtıldı. Engelli vatandaşların seyahatlerinde ihtiyaç duydukları birçok bilgiyi içeren kılavuz, önümüzdeki günlerde Türkçe, İngilizce ve Braille alfabesiyle basılacak, işaret dili anlatımlı bir video da herkesicinturizm.org internet sitesinde paylaşılacak.

Engelli Seyahat Kılavuzu'nun tanıtıldığı toplantının moderatörlüğünü Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Engelli Öğrenci Birimi Üyesi Prof. Dr. Huriye Toker yaptı. Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş kılavuzdaki detayları anlatırken, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ise otel ve plajlardaki Mavi Bayrak uygulaması kapsamındaki engelli olanaklarını aktardı. Toplantıya dernek üyesi engelli bireyler de katıldı. İşaret dili tercümanı, işitme engelli bireyler için konuşulanları çevirdi.

Tanıtımı yapılan kılavuzda engelli yaşamında turizmin önemi, engelli bireylerin seyahat deneyimleri, seyahat eden engellilerin hakları, Mavi Bayrak uygulaması kapsamında engelli olanağına sahip plajlar ve iş birliği yapılan kuruluş ve kişilerle ilgili bölümler yer alıyor. 5 bölümden ve 53 sayfadan oluşan kılavuz, 250 adet Türkçe, 250 adet İngilizce, 50 adet Türkçe Braille, 50 adet İngilizce Braille alfabesi ile basılacak. Birer adet Türkçe ve İngilizce e-kitapçık da herkesicinturizm.org sitesinden hizmete sunulacak. İşitme engelli bireyler için ise kılavuzun işaret dili anlatımlı videosu herkesicinturizm.org sitesinde yayınlanacak. Kılavuz, e-kitapçık olarak Yaşar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi sayfasında da yer alacak.

"Engelli bireyler deneyimden yola çıkarak seyahat ediyor"

Engelli bireylerin seyahat özgürlüğü konusunda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, "Engelli bireyler, daha çok deneyimden yola çıkarak seyahat ediyor. Biz de bu nedenle seyahat kılavuzunu oluşturmayı düşündük. Proje hibesi aldık. Her engel grubuyla ayrı ayrı toplantılar yaptık. Bireylerin deneyimlerini öğrenmek istedik. Toplantılar bize yeni şeyler öğretti. Turizm dinlence, eğlence, kendimizi geliştirmek ve toplumun birbiriyle kaynaşması için bir araç. Engellileri de turizmden yoksun bırakamayız. 5 bölüme ayrılan kılavuzun birinci bölümünde, turizmin engelliler için neden gerekli olduğunu açıkladık. Her engelli grubunun farklı algıları var. Fakat bütün engel grupları dost tavsiyesini önemsiyor. Kendileri gibi engelli olan arkadaşlarının önerileri onlar için önemli. Turizmciler de bizim dostlarımız olsun istiyoruz" dedi.

"Plajında engelli olanağı bulunan tesisleri listeledik"

Farklı engel gruplarının farklı ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Aydoğmuş, "Ortopedik engelli grubu özel araç, uçak veya hızlı tren tercih ediyor. Konaklamada engelli odası olan yerleri tercih ediyorlar. Görme engelliler, araştırma yaparken gidecekleri çevrede neler olduğunu anlamak için aplikasyonlardan etrafı tanıyor. Ulaşım açısından konfor ve ekonomik olma meselesini göz önünde bulunduruyorlar. İşitme engelliler ise tercüman odaklı hareket ediyor. Zihinsel engellilerin tatil planlamasını yakınları yapıyor. Refakatçileri mutlaka oluyor. Tercih olarak bireyin hobileri ve fobileri ön planda tutuluyor. Kılavuzda engelli haklarıyla ilgili bilgilere yer verdik. Engellilerin turizm kentlerinde ve otellerde ne gibi haklara sahip olduklarını anlattık. Plajında engelli olanağı bulunan, şezlong havuz lifti gibi olanakları bulunan yerleri listeledik. Proje sonucunda, rehberi birkaç güne web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak, elektronik formatıyla yayınlayacağız. Sonraki süreçlerde ise basılacak. İşaret dili videosu haline getirip kendi sitemiz olan herkesicinturizm.org'da ve Youtube profilimizde paylaşacağız" diye konuştu.

"Birçok oteldeki rampa bakımsız ve yanlış yapılıyor"

Mavi Bayrak uygulaması kapsamındaki engellilerle ilgili kriterden bahseden Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, "Türkiye sahip olduğu Mavi Bayrak sayısıyla dünyada gurur duyulacak noktada. 519 Mavi Bayrak plajımız var. Dünyada 3'üncü sıradayız. 'Mavi Bayrak' denilince akla ilk olarak deniz temizliği geliyor. Fakat 33 kriter var. Çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, deniz suyu temizliği, güvenlik ve hizmetler diye 4 ana başlığımız var. Birleşmiş Milletler'in 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' adı altında 17 madde var. Bunlardan 10'uncu hedef eşitsizliklerin giderilmesi. Bu nedenle bu konuyu çok önemsiyoruz. Mavi Bayrak uygulamasının 33'üncü kriterinde ise, 'Beldede en az bir mavi bayraklı plajda engelli bireyler için tuvalet, erişim rampası gibi olanaklar bulunmalıdır' deniyor. Tesislerdeki rampalar en az 180 santimetre genişliğinde yapılmalıdır. Plajdan denize uzanan ve şezlonglara ulaşan rampa uzantıları olmalı. Rampaların eğimi önemli. Bazı plajlarda yüzde 35'e varan eğimlerle karşılaşabiliyoruz. Eğim yüzde 6'yı geçmemeli. Güzel örnekler genelde 5 yıldızlı otellerden geliyor, bu da üzücü. Tüm otellerin uygulaması gerekiyor. Birçok rampa bakımsız ve yanlış yapılıyor. Sadece yapmak için yapıyorlar, işlevsel değil. Bunların iyileştirilmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor" dedi. - İZMİR

Engelli Seyahat Kılavuzu turizmde kolaylık sağlayacak
Engelli Seyahat Kılavuzu turizmde kolaylık sağlayacak
Engelli Seyahat Kılavuzu turizmde kolaylık sağlayacak
Engelli Seyahat Kılavuzu turizmde kolaylık sağlayacak
Engelli Seyahat Kılavuzu turizmde kolaylık sağlayacak
Engelli Seyahat Kılavuzu turizmde kolaylık sağlayacak

Yaşar Üniversitesi, Engelli, Türkiye, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli Seyahat Kılavuzu turizmde kolaylık sağlayacak - Son Dakika


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