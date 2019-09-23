Engelli şeyhmus'un hayalini galatasaraylı selçuk gerçeğe çeviriyor

DİYARBAKIR'da doğuştan bedensel engelli Şeyhmus Baran'ın (12), 'Galatasaray maçı izleme' hayali olduğunu soysal medyadan öğrenen futbolcu Selçuk İnan, Şeyhmus ile görüşerek, Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbi maçına davet etti.

Sosyal medyada dezavantajlı çocuklar için etkinlikler düzenleyen 'Çocuklar Üşümesin' grubu üyeleri, bedensel engelli Şeyhmus Baran'ın hayalini sosyal medya hesaplarında paylaşarak destek çağrısında bulundu. Şeyhmus'un hayalini sosyal medyadan öğrenen Selçuk İnan, kendisiyle görüşerek Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına davet etti.

"ASLAN PARÇASI" DİYEREK SESLENDİ

Şeyhmus'u görüntülü arayan Selçuk İnan, kendisine "aslan parçası" diyerek seslenip, şunları söyledi:

"Fenerbahçe maçına geliyorsun. Maçı en önde izleyeceksin. Orada sana imzalı formamı da vereceğim. Canım kardeşim, seni heyecanla bekliyorum." Görüşmede Şeyhmus, Selçuk'a sevgilerini ifade etti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyecek olmanın heyecanını yaşayan Şeyhmus, derbiyi kazanacaklarını söyledi. Seyhmus, "Selçuk İnan'ı çok seviyorum. Çok heyecanlıyım, maçı izleyeceğim. Fatih Terim'i, Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum" dedi.

Şeyhmus'un babası Ali Baran (47) ise oğlunun hayalinin gerçekleşeceğinden dolayı mutluğu olduğunu belirterek, şunların söyledi:

"Benim oğlum camide namaz kıldıktan sonra, 'Çocuklar Üşümesin' üyeleri onu görmüş. Arabası üstündeki sarı kırmızı renkler dikkatlerini çekmiş. 'Ne yapıyorsun' diye sormuşlar? Şeyhmus, 'Ben fanatik bir Galatasaraylıyım' demiş. Oğlum zaten her fırsatta ben Selçuk İnan'ı çok sevdiğini anlatıyor, onu görmek istediğini söylüyor. Onlar da Allah razı olsun Selçuk İnan ile irtibat sağlayarak oğlumla görüşmesini sağladılar. Şimdi oğlumla ben bu haftaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine davet edildik. Çok mutluyuz."

"DİYARBAKIRLI ÇOCUKLARIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

'Çocuklar Üşümesin' üyelerinden Yeşil Turhan (23) ise topluluk olarak Diyarbakırlı çocukların hayali gerçekleştirmek için girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Çocuklar Üşümesin topluluğu 2 yıl önce arkadaşlarımız tarafından oluşturuldu. Bu proje daha çok Diyarbakır'daki çocukların hayallerini gerçekleştirmek için oluşturuldu. Sosyal medyada hesabımızda Şeyhmus'u paylaştık. Daha sonra Selçuk İnan ile görüşmesini sağladık. Selçuk İnan'a teşekkür ediyoruz, Şeyhmus'u gördü, bizimle iletişim geçti" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şeyhmus'un tekerlekli sandalye ile gezmesi

- Tekerlekli sandalyedeki sarı kırmızı renkler

- Röportajlar

- Muhabir anonsu

- Şeyhmus'un Selçuk İnan ile telefonla görüşmesi

- Genel ve detay görüntüler