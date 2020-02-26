Engelli Sıla hayaline kavuştu - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde doğuştan yürüme engelli Sıla, en büyük hayali olan bilgisayara hayırsever bir iş adamı sayesinde kavuştu.



İlçeye bağlı Ellek beldesinin Şehit Ali Gökçe Mahallesi'nde oturan ve doğuştan iki ayağı bulunmayan 13 yaşındaki Sıla Gökçe, en büyük hayali olan dizüstü bilgisayara yardımsever bir iş adamı sayesinde kavuştu.



Düziçi'nin Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Suna'nın, mahallesi adına kurduğu dernek aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olduğunu duyan Sıla, sosyal medya üzerinden muhtarla irtibata geçti. Muhtar Suna ise ailenin kaldığı yere giderek Sıla ile buluştu. Sıla'nın babası Saim Gökçe'nin işi olmadığı için günübirlikçi olarak yevmiye usulü çalıştığını, annesi Dilek'in ise şeker hastalığından dolayı iki ayağını kaybettiğini ve protez ayakla yaşadığını gören muhtar iki kardeşi daha bulunan Sıla'ya, "Ailenin ihtiyaçlarını karşılarız. Senin bizden bir isteğin var mı" diye sordu. Sıla ise en büyük hayalinin dizüstü bilgisayar almak olduğunu söyledi.



Mahalle sakinleri başta olmak üzere ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin bebek bezi ve maması, çamaşır ve bulaşık makinesi, televizyon, oturma grubu ve kanepe, kömür, yiyecek, içecek, gıda, giyim, ayakkabı gibi genç, yaşlı, evli-bekar bütün ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzattığı için "Düziçi'nin Robin Hoodu" olarak adlandırılan Muhtar Mehmet Suna, Sıla'nın bu hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.



Muhtar, sosyal medya üzerinden "Haydi Türkiye ve Düziçi halkı yardım sırası 13 yaşındaki Sıla'da…" diye başlayan bir paylaşım yaparak yardımseverlere çağrıda bulundu. Aradan 24 saat geçmeden Düziçi'nden arayan bir iş adamı muhtar ile iletişime geçti. Sıla'nın hayali olan dizüstü bilgisayarı aldığını, en kısa sürede kendilerine ulaştırılacağı müjdesini verdi. Muhtar ise kargo ile gelen paketi Sıla'ya ulaştırdı. Sıla içinde dizüstü bilgisayar olan paketi açtığında, "Sıla hayal kurmaya devam et sakın vazgeçme" notu çıktı. Ayrıca yardımsever iş adamının, ailesi için de başka yardım malzemeleri gönderdiğini öğrenince Sıla duygulanıp gözyaşlarını tutamadı. Yardımcı olanlara çok teşekkür eden Sıla, "Böyle iyi yürekli yardımsever insanlar oldukça ben hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim ve umudumu yitirmeyeceğim" dedi. - OSMANİYE