Engelli sivil toplum kuruluşları Van'da buluştu

Merkezi Van ve İstanbul'da bulunan işitme engelli derneklerinin geliştirdiği, "İşitme Engelli STK'lar Birlikte Projesi" ile Türkiye'nin yedi bölgesindeki işitme engelli sivil toplum kuruluşları (STK) Van'da bir araya geldi.

Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED) ile İstanbul İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED), Türkiye'nin yedi bölgesinde işitme engelliler alanında çalışan STK'ları bir araya getirmek hazırladığı ortak proje kapsamında Van'da buluştu.

Avrupa Birliği desteği ile AB Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programının ikinci dönemi kapsamında yürütülen toplantı, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantının amacının işitme engelliler alanda çalışan STK'ların ihtiyaçları ve sorunları tespit ederek, yapılacak çalışmalara ve eğitimlere yön vermek olduğu belirtildi.

Projenin koordinatörü İlkay Gökdere, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmanın 15 ay süreceğini, STK'ların kurumsal kapasitelerini geliştirip örgütlü hale gelmelerinin sağlanacağını söyledi.

Gökdere, çalıştayların 3 gün devam edeceğini ve "İşitme engelli STK'ların finansal kapasiteleri ve sürdürebilirliklerini sağlamak amaçlı eğitimler", "Kamu politikalarını etkileme, savunuculuk, hak temelli bakış açısı ile çalışma prensipleri eğitimi" ve "STK'larda demokratik iç yönetişimin ve karar alma süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalıştaylar ve eğitimler" konularının ele alınacağını anlattı.

Çalışmanın Van'da olmasının ayrı bir katkı sağladığını belirten Gökdere, "7 bölgeden gelen temsilcilerin Van'ın güzelliklerini görmesinin de pozitif katkısı oldu. "İşitme Engelli STK'lar Birlikte Projesi" 1 Nisan itibarıyla başladı." dedi.

Engelli hakları aktivisti, araştırmacı, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Akbulut'un destek sağladığı çalıştaylar kasım, ocak ve mart aylarında da yine Van'da düzenlenecek.