Engelli sporcu Atılmaz, masa tenisinde Başkan Sandal'ı mağlup etti - Son Dakika

Engelli sporcu Atılmaz, masa tenisinde Başkan Sandal'ı mağlup etti

06.01.2021 11:51
Engelli sporcu Atılmaz, masa tenisinde Başkan Sandal'ı mağlup etti, System.String[]

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyenin masa tenisi kurslarına katılarak kişisel gelişimine büyük katkı sağlayan ve pandemi sürecinde antrenmanlarına evde devam eden mental engelli Murat Özgen Atılmaz'ın meydan okumasına yanıt vererek, yeni yılda sürpriz yaptı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyenin masa tenisi kurslarına katılarak kişisel gelişimine büyük katkı sağlayan ve pandemi sürecinde antrenmanlarına evde devam eden mental engelli Murat Özgen Atılmaz'ın meydan okumasına yanıt vererek, yeni yılda sürpriz yaptı. Başkan Sandal, başarılı sporcuyla masa tenisi müsabakasında karşı karşıya geldi, günün şampiyonu Murat oldu.

Bayraklı Belediyesinin masa tenisi kurslarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken mental engelli Murat Özgen Atılmaz (30), Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a meydan okuyarak, kendisiyle masa tenisi maçı yapmak istediğini söyledi. Başkan Sandal da Murat'ın bu meydan okumasını karşılıksız bırakmadı. Yeni yılda başarılı sporcu ile masa tenisi maçı yapan Başkan Sandal, setleri 2-3 kaybetti ve böylece günün şampiyonu Murat Özgen Atılmaz oldu. Başkan Sandal'ı çok sevdiğini ifade eden Atılmaz, desteklerinden dolayı Sandal'a teşekkür etti.

İyi ki bizim oğlumuz olmuş

Oğluyla gurur duyduğunu belirterek, hedeflerinin Murat'ın iletişim becerilerinin artmasını sağlamak ve yarışmalara katılmak olduğunu anlatan baba Metin Atılmaz (66), "Oğlumuzun doğumundan itibaren hem sağlık sorunları hem de eğitimiyle ilgili problemler yaşadık. Ama o hepsinin üstesinden gelmeyi bildi ve birçok eğitimin ardından en fazla masa tenisine ilgi duydu. Bayraklı Belediyesinde 3 ay önce eğitimlere başladık ve gelişiminde çok faydalı olduğunu gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. Toplum bizi kanadı kırık bir kuş gibi görmemeli. Tüm engelli çocukları olan aileler, güçlü olmalı ve çocuklarıyla gurur duymalı. Murat iyi ki bizim oğlumuz olmuş. O bizim kaderimiz, onunla ne kadar gurur duysak az" dedi.

Başkan Sandal'dan şampiyona raket

Murat'ın isteğini kırmayarak onunla masa tenisi maçı yapan Başkan Sandal, şampiyonu tebrik ederek raket seti hediye etti. Baba Metin Atılmaz'ın destekleri için teşekkür ettiği Başkan Sandal, "Tüm engelli bireylerin yaşadığı sorunların farkındayız. Bizim öncelikli görevlerimizden biri de bu sorunlara kalıcı çözümler getirmek. Hepimiz bir engelli adayıyız ve toplum olarak da bu bilinçle yaşamalıyız. Bugün, Murat'a küçük bir yeni yıl sürprizi yapmak istedik. Benimle masa tenisi oynamak istediğini söylemiş. Murat'ın bu konuda çok başarılı olduğunu gördüm, onu yenmek hiç de kolay değil. Murat'ın başardığı gibi birçok engelli dostumuzun da başardığını ve başarabileceğini biliyoruz. Yeter ki onlara fırsat verelim. Bu konuda biz her zaman onlar için elimizden geleni yapacağız. Murat'a hayatında başarılar diliyor, yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi. - İZMİR

Engelli sporcu Atılmaz, masa tenisinde Başkan Sandal'ı mağlup etti
Engelli sporcu Atılmaz, masa tenisinde Başkan Sandal'ı mağlup etti
Engelli sporcu Atılmaz, masa tenisinde Başkan Sandal'ı mağlup etti
Engelli sporcu Atılmaz, masa tenisinde Başkan Sandal'ı mağlup etti

Serdar Sandal, Murat Özgen, Engelli, Sporcu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelli sporcu Atılmaz, masa tenisinde Başkan Sandal'ı mağlup etti - Son Dakika


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