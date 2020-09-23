Engelli sporcu çift, Tokyo Paralimpik Oyunları'na birlikte hazırlanıyor

Türkiye Paralimpik Atıcılık Milli Takımı sporcuları Hakan ve Suzan Çevik çifti, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda derece elde etmek için birlikte ter döküyor.

Erdemli ilçesindeki atış poligonunda Ukrayna ile ikili kampa giren paralimpik milli atıcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021'e ertelenen paralimpik oyunlarının hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımda yer alan 50 yaşındaki Hakan ve 45 yaşındaki Suzan Çevik çifti de dünyanın yakından takip edeceği organizasyonda Türk bayrağını göndere çekmek için birlikte çalışma yapıyor.

Hakan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle 2008 yılındaki Türkiye Şampiyonası'nda tanıştıktan sonra evlendiklerini belirterek, spora başlamasında eşinin büyük desteğini gördüğünü anlattı.

Karısıyla çalışmaktan keyif aldığını söyleyen Çevik, "Karımla birbirimizin antrenörlüğünü yapıyoruz. Benim eksiğimi o, onun eksiğini ben söylüyorum. Yapmamız gereken neyse temel, teknik çalışmaları birlikte yapıyoruz. Evde, poligonda, kampta her zaman birlikteyiz. Tabi bu bize bir avantaj da sağlıyor." dedi.

Çevik, Güney Kore'de 2018 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülük ile olimpiyatlar için kota aldığını anımsatarak, "Hedefim, olimpiyat şampiyonu olmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bir diğer isteğim de bizden sonraki gençlere bayrağı teslim etmek. Biz, 'engelliyiz' demedik spor yaptık. Bizler sevgiyle sporu birleştirdik onlar da birleştirilebilir." diye konuştu.

Suzan Çevik de olimpiyat yolunda en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirterek, "12 yıldır evliyiz, ikimizde milli takımdayız. Ülkemiz, bayrağımız için en iyisini yapmak için buradayız. Eşim olimpiyat kotası aldı, ben de kotaya yakınım. İnşallah Peru'da düzenlenecek müsabakalarda kotamı alıp oyunlara katılacağım." ifadesini kullandı.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de kampı ziyaret ederek, sporcu çifte başarılar diledi.

Demir, çiftin iyi bir örnek olduğunu vurgulayarak, "Burada sporla aşkın buluşması, Hakan ile Suzan'ın buluşması var. Biz, bu aşk hikayesine bu perspektiften bakarsak Türk sporunda çok güzel yollar kat edebiliriz. Bu güzel bir örnek." değerlendirmesinde bulundu.