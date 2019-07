Engelli sporcular 8 yılda 136 altın madalya kazandı

Evden çıkamayan engellileri sosyal hayata kazandırmak amacıyla hizmet veren Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, kurs eğitimleri yanında sporcularının başarılarıyla adını duyuruyor. Burada yetişen ve dünya çapında turnuvalara katılan engelli milli sporcular, 8 yılda 136 kez şampiyon olarak 136 altın, ikinci oldukları yarışlarda 74 gümüş ve üçüncü geldikleri yarışlarda ise 40 bronz madalya kazandı.2011 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda ahşap, çiçek yapma, kuaförlük, mantar yetiştirme, müzik, tekstil, resim, spor ve pasta yapımının da aralarında bulunduğu 37 farklı branşta bin 600 engelliye eğitim veriliyor. Bugüne kadar 15 bin engellinin eğitim aldığı bu eğitim yuvasından sertifika alan engellilerden kimi hayatında yeni bir yol çizdi kimi de kendi işini kurdu.Engelliler Sarayı'nın adını önce Türkiye 'de ardından dünyada duyuran ise milli sporcular oldu. Atletizm , Boccia ve Gülle branşlarında müsabakalara çıkan sporcular, başarılarıyla ailelerine, sevdiklerine ve Türk Milleti'ne büyük bir gurur yaşattı. Başarı merdivenlerini hızlıca çıkan milli sporcular olimpiyatlarda dünya ikinciliğine kadar yükseldi. Yurt dışındaki önemli platformlarda İstiklal Marşı'nı okutup Türk Bayrağı'nı göndere çektiren milli sporcular, evden çıkamayan engellilere de rol model oldular.Bağcılar Belediyesi bünyesindeki sporcular 8 yılda 136 birincilik, 74 ikincilik ve 40 da üçüncülük kazandı. Şampiyonlar listesine adını en çok yazdıran Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Nurşah Usta, Birol Kamar ve Hamza Doğan gibi sporcuların antrenörlüğünü ise Ömer Cantay yapıyor. Katar 'dan Paris 'e kadar her platformda ülkemizi temsil eden Bağcılarlı sporculardan Altın Kızlar olarak bilinen Hamide ile Zübeyde, Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda dereceleriyle hem rekor kırmıştı hem de Avrupa Şampiyonu olmuştu."En büyük kanıtı kazandıkları madalyaların sayısı"Maddi ve manevi olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı , "Engellilerimize fırsat verildiğinde imkan tanındığında neler yapabileceğinin en büyük kanıtı kazandıkları madalyaların sayısı. Engelliler Sarayı bizim dua kaynağımız ve engellilerimiz de bizim gözümüzün nuru. Bize gittikleri her yerde büyük gurur yaşatıyorlar. Kendilerine bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin" dedi. - İSTANBUL