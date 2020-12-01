Engelli sporcular Maradona'lı formayla mesaj verdi - Son Dakika

Engelli sporcular Maradona'lı formayla mesaj verdi

01.12.2020 10:54
Engelli sporcular Maradona'lı formayla mesaj verdi, System.String[]

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcuları, efsane futbolcu Maradona'nın fotoğrafını taşıyan formalarla antrenman yaptı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcuları, efsane futbolcu Maradona'nın fotoğrafını taşıyan formalarla antrenman yaptı.

Milli takımın bel kemiği olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcuları, pandemi koşullarında bir araya gelerek antrenman yaptı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi antrenmana çıkan futbolcular sahaya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona'nın fotoğrafını taşıyan forma ile çıktı.

Antrenman sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çeken futbolcular, bütün vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Spor yaparak birçok zorluğun üstesinden gelebildiklerini belirten futbolcular, özellikle engelli vatandaşların sporla hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok daha mutlu olacaklarını söyledi. - ANKARA

Engelli sporcular Maradona'lı formayla mesaj verdi
Engelli sporcular Maradona'lı formayla mesaj verdi
Engelli sporcular Maradona'lı formayla mesaj verdi
Engelli sporcular Maradona'lı formayla mesaj verdi

Diego Armando Maradona, Çankaya Belediyesi, Futbolcu, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelli sporcular Maradona'lı formayla mesaj verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son Dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?
Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu         
10:54
Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı         
10:37
Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı         
10:35
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi         
10:12
Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı         
09:52
İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak         
09:39
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı         
07:52
Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 11:09:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli sporcular Maradona'lı formayla mesaj verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei