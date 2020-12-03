Engelli sporculara asansörlü otobüs - Son Dakika

Pendik'te engelli sporcuların hayatını kolaylaştırmak adına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde örnek bir uygulama hayata geçirildi. Engelli sporcuların maçlara ulaşımında rahat edebilmesi için takım otobüsüne engelli asansörü yerleştirildi.

Pendik Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde örnek teşkil edecek bir uygulama hayata geçirildi. Pendik Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının maç günlerinde yaşadığı ulaşım problem, engelli asansörü sayesinde giderildi. Engelli basketbol sporcuları, engelli asansörü sayesinde takım otobüslerine rahatça binebilmeye başladı. Sporcular, daha öncesinde otobüse binerken karşılaştıkları zorlukları, engelli asansörü sayesinde yaşamak zorunda olmaktan kurtuldu. Engelli asansöründen daha önce otobüse binmenin kendileri için zorlayıcı olduğunu belirten engelli sporcular, engelli asansörünün ulaşım problemlerini ortadan kaldırdığını ifade etti.

Daha öncesinde otobüse binerken zorlandıklarını ifade eden Pendik Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Rabia Akyürek, "Biz daha önce otobüslere sürünerek çıkıyorduk. Bu tabii birçok kişide çeşitli rahatsızlıklara yol açıyordu. Başkanımızın böyle bir hediyesi oldu, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bizim için. Çok daha kolay ve çok daha rahat yolculuklar yapacağız. 3 Aralık Engelliler Gününe denk gelmesi ayrıca mutluluk verici bizim için. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Merdivenlere oturarak çıkıyorduk, bu çok zordu. Dizlerimizin kirlenmesi, üstümüzün kirlenmesi ve bası yaraları gibi çeşitli yaralar açılıyordu. Bunlar bizim için çok zordu tabii ama artık kurtulmuş sayılıyoruz. Şu an hiçbir zorluğu yok, asansöre biniyorsun direkt koltuğuna geçiyorsun" dedi.

"BELEDİYE TAKIMLARI AÇISINDAN ÖYLE BİR İMKANA SAHİP OLAN NADİR TAKIMLARDANIZ"

Pendik Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörü Selim savaş Akarsu, "Bizim için çok hayati bir uygulama oldu. Başta Belediye Başkanımız Ahmet Cin olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ciddi manada bizi çok büyük bir yükten kurtardılar. Biz yıllarca deplasmana gidip gelirken daha önceleri kucakta taşıyorduk, ama maalesef bu engellilere yakışan bir uygulama değildi. Daha sonrasında yetişen oyuncularımız kendi başlarına merdivenden oturarak çıkmak zorunda kalıyorlardı. Bu da hem hijyenik olarak hiç sağlıklı değildi, hem de engelliler için önemli olan çeşitli bası yaralanmalarına sebep oluyordu. Bu bası yaraları hastanede uzun süreçlere, sağlık açısından çok ciddi sıkıntılar yaşamalarına sebep oluyordu. Böyle bir asansörle birlikte artık hak ettiğimiz yere geldiğimizi düşünüyorum. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ederim. Bunun haricinde şunu da belirtmek isterim, belediye takımları açısından böyle bir imkana sahip olan nadir takımlardanız. Bizim yaptığımız uygulama İnşallah diğer belediyelere de örnek olur. Bu konuda çok ciddi talepler olduğunu da ben biliyorum zaten camiamızdan. Ne varsa Pendik'te var" diye konuştu.

Engelli asansörü uygulamasının hayata geçirilmesinden dolayı Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür eden Pendik Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Cenk Demirtaş, "Bizim için çok önemli bir uygulama oldu. Engelliler için en büyük zorluk ulaşım. Bizim de çok rahatımıza gelecek olan bir uygulama oldu. Merdivenleri ellerimizin üstünde inip çıkıyorduk. Deplasmanlarda kötü hava şartları olduğu zaman bu daha da zorlu oluyordu" şeklinde konuştu.

(Cem Güney Kılıç - Halit Arslan/İHA)