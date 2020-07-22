Engelli sporculara ve 65 yaş üstü yaşlılara Halfeti gezisi - Son Dakika

Engelli sporculara ve 65 yaş üstü yaşlılara Halfeti gezisi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Programı (YADES) Yeşeren Çınarlar Projesi kapsamında 65 yaş üstü 200 vatandaşa ve Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübüne bağlı 50 sporcuya yönelik Halfeti gezisi düzenledi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Programı (YADES) Yeşeren Çınarlar Projesi kapsamında 65 yaş üstü 200 vatandaşa ve Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübüne bağlı 50 sporcuya yönelik Halfeti gezisi düzenledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan normalleşme sürecinde 65 yaş üstü vatandaşlara ve engelli sporculara moral vermek amacıyla başlatılan gezilerin ilk durağı Halfeti oldu. Ateş ölçümü, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek, farklı günlerde Halfeti'yi gezme imkanı bulan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu fırsatı kendilerine sunan belediye yetkililerine teşekkür etti. Gezi programından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, "Büyükşehir Belediyemizin sporcularına yönelik Halfeti gezisi düzenlendi. Gezimizi Büyükşehir Belediyemizin imkanları ile gerçekleştirdik. Güzel bir gün geçirdik. Salgın sürecinde evde kalmak zorunda kalan sporcularımız için moral gezisi oldu. Güzel bir organizasyon oldu. Bize bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 12:19 Kaynak: İHA
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