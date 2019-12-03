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Engelli sporculardan Başkan Gürkan'a ziyaret

6 saat önce

Malaya Su Sporları Takımı sporcularından Yiğit Doğukan Bozkurt ve Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Goal Bal oyuncuları ile Antrenörleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Engelli sporculardan Başkan Gürkan'a ziyaret, System.String[]

Malaya Su Sporları Takımı sporcularından Yiğit Doğukan Bozkurt ve Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Goal Bal oyuncuları ile Antrenörleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.


Kendilerini kabul ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şerif Büyüktaş ve Malatya Su Sporları Takımı Yüzme Antrenörü Vahap Karaaslan, "Başkanımız her zaman yanımızda olmuş ve yardımlarını esirgememiştir. Selahattin Başkanımıza bu yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz"dedi.


Başarılarından dolayı hocaları ve sporcuları kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Yerel Yönetimler olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ve engelleri ortadan kaldıracak hizmetler üretmeliyiz. Bizim temennimiz ve hedefimiz bu güzel çocuklarımızın, kardeşlerimizin yaşadığı mahallede, sokakta önlerine çıkabilecek engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri ortadan kaldırırsak engelsiz bir yaşamı insanlara sunarız. Aslında herkesin bir engeli vardır. Bazıları görünen engellerdir bazıları ise görünmeyen engellerdir. Esas olan insanlarda sevgi engelinin olmamasıdır. Başarılarından dolayı sporcularımızı kutlarken, onların başarılarında emeği olan hocalarımızı da canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.


Engelli Sporcularla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında 100 metre sırtüstünde dereceye girerek birinci olan Yiğit Doğukan Bozkurt ile mücadele ettiği 4. Ligde ikinci olarak üçüncü lige çıkan Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Goal Bal takımı oyuncularına çeşitli hediyeler verdi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Yeşilyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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