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Engelli sporcuların büyük başarısı - Son Dakika

Engelli sporcuların büyük başarısı

03.09.2021 14:49
Engelli sporcuların büyük başarısı, System.String[]

Kayseri Kılıçay Spor Kulübü'nün işitme engelli sporcuları, katıldıkları taekwando ve yüzme turnuvalarında 60 gün içerisinde 65 madalya ile döndü.

Kayseri Kılıçay Spor Kulübü'nün işitme engelli sporcuları, katıldıkları taekwando ve yüzme turnuvalarında 60 gün içerisinde 65 madalya ile döndü.

Turnuvalara 70 sporcu ile katılan kulüp, başarılarını sporcuları ile pasta keserek kutladı. Velilerin çocuklarının başarabileceklerine inanmalarını istediklerini söyleyen Taekwando Antrenörü Ayşegül Kılıç Bolat, "Bu proje 4 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. Engelliler üzerine oluşturduk. Projemiz 'Mutlu Yüzler Projesi' olarak adlandırdığımız bir proje. 5 arkadaşımızla yola çıktık ve 2019'dan beri faaliyet gösteriyoruz. Bu sene Haziran'dan beri müsabakalara katıldık ve çok güzel sonuçlarla döndük. Engelli bireyler artık biz de varız diyebiliyor. 65'e yakın madalya ile dönüş yaptık. Müsabakalara işitme engelli taekwandodan girdik ve 34 tane madalya aldık bu sene. Yüzmeden 17 madalya aldık, işitme engelli yüzmeden 7 madalya geldi. Tenisten 3 madalyamız var. Haziran'dan beri toplamda 65 tane madalya geldi. Bu dönem yarışmalara 70 sporcu ile katıldık. Vatandaşlarımız engelli bireylerin de bir şeyler yaptığını görsünler ve inansınlar. Kendi çocuklarını eve kapatmasınlar. Sosyal aktivitelerin hepsinde çocukların başarılı olacaklarına inansınlar. Biz sadece pandemi dönemi içerisinde o kadar güzel sonuçlar aldık ki şu an Türkiye'nin en iyi sporcuları ve biz takım halinde işitme engellilerde Türkiye Şampiyonu olduk. Yüzmede Türkiye Şampiyonu olduk, rekor kırdık. Aileler çocukların birçok branşta yapabileceklerine inansın" dedi.

Mutlu Yüzler Proje Koordinatörü Arzu Bayram Eser de, yaptıkları işin tamamen gönüllülük esaslı olduğunu söyleyerek, "2019 yılında projemizi hayata geçirdik ve pandemi şartlarına rağmen çok güzel sonuçlar elde ettik. Bugünkü kutlama başlığımız zaten '60 günde 65 madalya' kutlaması. Haziran'dan bu yana İşitme Engelli Taekwandoda 34 madalya getirdik. İşitme Engelli Yüzmede 7 madalya, tenis ve badmintonda 3 madalya, yine Bedensel Engelli Yüzme de 17 madalya ile ilimize 2 kupa ve 65 madalya getirdik. Bence çok güzel bir başarı oldu Kayseri adına çünkü yapılmayanı yaptığımıza inanıyorum. Zaten resmi sonuçlara göre de o şekilde. Türkiye genelinde Kayseri zaten engelli çalışmalarında bu proje ile örnek bir yerde duruyor. Amacımız bu konuda bütün Türkiye'ye örnek olmak, engelli bireylerimizin önünü açmak çünkü engel diye bir şey yok. Biz buna kesinlikle inanmıyoruz. Çok daha güzel sonuçlarla önce ilimizi daha sonra da ülkemizi yurtdışında çok iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Engelli bireylerle çalışmak gönüllülük işidir ve bu olduktan sonra her şey yapılabilir. Biz bunları sıfır bütçe ile yapıyoruz. Biz bunu yapabildiysek, herkes yapabilir. Herkesi atalarımızın toprağı olan bu toprağı gururlandırmaya davet ediyorum. Şu anda hiç bütçemiz yok ve biz 2 yıldır bütün antrenörlerimiz ücretsiz olarak çalışıyoruz. Şu an bize maddi anlamda tek destekçi özel bir rehabilitasyon merkezi. Onlar da olmasa bu müsabakaların masraflarını hiçbir şekilde karşılayamazdık. Kendilerine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

2024 Olimpiyatlarına kadar sporculara destek olacaklarını söyleyen Proje Sponsoru ve Türkiye Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Nur Mutlu ise, "Bizim yıllardır hayalimiz olan, çocuklarımıza neler katabiliriz kısmında eğitim dışında spor önceliğimizdi. Proje koordinatörümüz ile yollarımız 2019 yılında karşılaştı. 60 günün haklı gururunu yaşıyoruz şu anda. 65 madalyamızı kutlayıp, çocuklarımızın bu yolculuğunda 2024 olimpiyatlarına kadar da arkalarında olacağız. Bu gönüllülük esaslı bir iş. İnançla çok doğru orantılı bir şey. Herkesin desteklerini de bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından proje sponsoru Nur Mutlu tarafından Mutlu Yüzler Proje Koordinatörü Arzu Bayram Eser'e çiçek takdim edildikten sonra, sporcularla birlikte pasta kesildi. - KAYSERİ

Engelli sporcuların büyük başarısı
Engelli sporcuların büyük başarısı

Türkiye, Kayseri, Engelli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Engelli sporcuların büyük başarısı - Son Dakika Spor


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