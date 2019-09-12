Son Dakika Haberleri: Engelli sporcuya başkandan bisiklet desteği
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Engelli sporcuya başkandan bisiklet desteği

14 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Amatör olarak başladığı bisiklet sporunda turnuvalara katılmaya başlayan engelli sporcu Ahmet Dönmez'e Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından bsiklet hediye edildi.

Engelli sporcuya başkandan bisiklet desteği, System.String[]

KOCAELİ(İHA) – Amatör olarak başladığı bisiklet sporunda turnuvalara katılmaya başlayan engelli sporcu Ahmet Dönmez'e Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından bsiklet hediye edildi.


Spor ve sporcularına desteklerini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, amatör bsiklet sporcusu Ahmet Dönmez'i makamında konuk etti. Amatör olarak başladığı spor dalında turnuvalara katılan Dönmez'e Başkan Büyükgöz tarafından yeni bir bisiklet hediye edildi. Eski bisikletinin artık yeterli gelmediğini bu sebeple yeni bisikletin kendisi için çok faydalı olacağını ifade eden Dönmez, Büyükgöz'e teşekkür etti.


Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, "Başarılarının devamını, tüm engelli kardeşlerimize örnek olmanı diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Ahmet Dönmez, Gebze, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
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