Engelli Sümeyye'nin tekerlekli sandalye sevinci - Son Dakika

Engelli Sümeyye'nin tekerlekli sandalye sevinci

Engelli Sümeyye\'nin tekerlekli sandalye sevinci
Son Güncelleme: 07.01.2021 00:46

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, annesi tarafından sırtında taşınmasıyla gündeme gelen doğuştan engelli Sümeyye Yürük'e (22), Manisa Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye hediye etti.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, annesi tarafından sırtında taşınmasıyla gündeme gelen doğuştan engelli Sümeyye Yürük'e (22), Manisa Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye hediye etti.

Mütevelli Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan engelli olan Sümeyye Yürük, geçtiğimiz günlerde annesi Zeynep Yürük'ün sırtında taşınan fotoğrafla gündeme geldi. Paylaşılan fotoğrafın ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları sırasında Yürük ailesinin evlerinin önünde oluşan bozulmaların geçici olarak çözülmesi için dolgu malzemesi döktü. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu aileyi ziyaret ederek, Sümeyye Yürük'e tekerlekli sandalye hediye etti. Kuğu, "Engelli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onların toplum hayatına entegre olurken, sorun yaşamamaları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'O I, SİYASİ OLARAK FARKLI YERLERE ÇEKTİLER'Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın çarpıtıldığını vurgulayan anne Zeynep Yürük, "O fotoğrafı, siyasi olarak farklı yerlere çektiler. Evimin önüne Büyükşehir Belediyesi hemen gelip dolgu malzemesi döktü. Allah razı olsun. Bugün, gelip tekerlekli sandalye desteğinde de bulundular" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Engelli Sümeyye'nin tekerlekli sandalye sevinci - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engelli Sümeyye'nin tekerlekli sandalye sevinci - Son Dakika
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