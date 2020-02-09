Engelli Suriyeliler bu merkezde hayata kazandırılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da savaş mağduru Suriyeli bedensel ve zihinsel engellilere yönelik ücretsiz Türkçe dersi ile bilgisayar, spor ve bağımsız yaşam becerileri kursları düzenleniyor.

Suriye'de 9 yıldır devam eden iç savaştan kaçarak Türkiye'de yaşam mücadelesi veren Suriyelilerin en dezavantajlı grubunu engelliler oluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suriye'den savaş mağduru olarak gelen kadın, erkek, genç, yaşlı yüzlerce insanın hayatına çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle dokunmaya çalışıyor. Bu kapsamda savaş mağduru engellilere psikolojik destek veriliyor, onlar için sosyal aktiviteler düzenleniyor.

"Amacımız Suriyeli öğrencilerin sosyalleşmesi"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde "sosyal uyum projesi" kapsamında açılan kurslara katılan Suriyeli engellilerin, kurslar sayesinde sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması amaçlanıyor.

Proje sorumlusu ve kurs öğreticisi Casım Akbalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 Suriyeli bedensel ve zihinsel engellinin bu merkezde kurslara katıldığını söyledi.

Suriyeli engelli kursiyerlerin Türkçe okuma ve yazma dışında bazı derslere de katıldığını, spor salonu ve oyun parkında zaman geçirdiklerini anlatan Akbalık, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ortaklığı ile desteklenen 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç İşleri Şube Göçmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Merkezi' olarak yaklaşık 3 ay önce 'sosyal uyum projesi' kapsamında, kentimizde yaşayan Suriyeli engellilerle ilgili bir araştırma yaptık. Belirlediğimiz engellilerin aileleriyle konuşarak çocuklarını merkezimize götürmek istediğimizi söyledik. İlk başlarda biraz sıkıntılar çektik. Onlara kalem tutmayı öğrettik, diğer öğrencilerle diyalog kurmalarına yardımcı olduk. 3 ay gibi kısa bir sürede çok önemli bir gelişme kaydettik. Engellilere okuma-yazma dışında kendilerini rahat hissettirecekleri oyunlar ve boyama etkinlikleri de düzenliyoruz. Artık oyun parkını ve spor salonunu diğer Türk öğrencilerle birlikte kullanıyorlar, onların katıldığı bazı kurslara da katılıp kaynaşıyorlar. Bizim buradaki amacımız, Suriyeli öğrencilerin sosyalleşmesi ve ülkelerine döndüklerinde daha aktif olmalarını sağlamaktır."

"Çok mutluyuz"

Suriyeli Sakine Hıdır ise Türkçe olarak yaptığı açıklamada, merkezde olmaktan ve kurslara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurslar sayesinde Türkçe okuma-yazmayı öğrendiğini ve çeşitli kurslara katılma imkanı bulduğunu dile getiren Hıdır, "Bu kurs sayesinde artık Türkçe konuşabiliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum çünkü yeni arkadaşlar edindim ve onlarla zaman geçirip, çeşitli oyunlar oynama şansı buluyorum. Bize bu imkanı verdiği için tüm yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Münir Asker de kursta çok mutlu olduğunu belirterek, boyama etkinliği yaptığını ve burada tanıştığı arkadaşlarıyla çeşitli oyunlar oynadıklarını söyledi.