Engelli sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Engelli sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3 yaralı

Kazada yaralanan 9 yaşındaki Furkan itfaiye ekipleri tarafından teselli edildi

BURDUR - Burdur'da engelli sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, engelli Ayşe Aydeniz idaresindeki 06 AYJ 91 engelli plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı'nda refüje çarpması sonucu araç takla attı. Sürücü Aydeniz ile otomobilde bulunan kardeşi Abdurrahman ve yeğeni Furkan Aydeniz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye personeli, aracın içinden çıkan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 9 yaşındaki Furkan'ı korkmaması için itfaiye personeli uzun süre teselli etti. Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.