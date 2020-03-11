Engelli tamir istasyonu vatandaşları yolda bırakmayacak - Son Dakika
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Engelli tamir istasyonu vatandaşları yolda bırakmayacak

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlara yönelik destek tamir hizmeti başlatılırken, yolda kalan vatandaşlar söz konusu numarayı arayarak yardım talep edebilecek.

Engelli tamir istasyonu vatandaşları yolda bırakmayacak, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlara yönelik destek tamir hizmeti başlatılırken, yolda kalan vatandaşlar söz konusu numarayı arayarak yardım talep edebilecek. Tekerlekli sandalye, arızalanan noktada sorun giderilemezse tamir istasyonuna alınacak ve bakımları yapılacak.


Buca Belediyesi, kentte örnek bir çalışmaya imza attı. Buca Engelliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, ilçedeki tekerlekli sandalye kullanan engelliler için tamir istasyonu kuruldu. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Buca Engelliler Derneğinde kurulan tamir atölyesinin, akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilerin olası arızalarına müdahale ederek yolda kalma engelini ortadan kaldıracağı bildirildi.


Yolda kalan vatandaşlar 0538 848 36 87 numarayı arayacak


"Asla yolda kalmayacaksın" sloganıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımından sorumlu yetkin bir personel, belediye bünyesinde görevlendirilerek atölyeye tüm tamir ekipmanları tedarik edildi. Gün içerisinde akünün bitmesi, lastiğinin patlaması, kumanda arızası gibi çeşitli nedenlerle hiç beklenmedik zamanda yolda kalan engelli vatandaşların, arıza anında 0 538 848 36 87 numaralı telefonu arayarak ücretsiz yardım talep edebileceği belirtildi. Talep üzerine yetkili bir personelin vatandaşların yolda kaldığı yere giderek müdahale edeceği, söz konusu arızanın yerinde giderilememesi halinde ise belediye bünyesindeki engelli araçlarıyla arızalanan aracın tamir atölyesine götürülerek onarımının gerçekleştirileceği aktarıldı.


"Artık Buca'da engelli yurttaşlarımız yolda kalmayacak"


Buca'nın tamamen engelsiz bir kent olması için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "İzmir'in en büyük ilçesinde yaşıyoruz. Böylesine büyük bir kenti yönetirken olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi engelli hemşehrilerimiz. Tüm çalışmalarımızı bu hassasiyetle yapıyoruz. Görev süremiz boyunca tüm engelleri kaldırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık Buca'da engelli yurttaşlarımız yolda kalmayacak. Engellilerimizin yolundaki taşları hep birlikte kaldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


"Engellilerimiz aracı arıza yaptığında taksiye, otobüse binemiyordu"


Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara da, "Akülü tekerlekli sandalyeli engellilerimiz araçları arıza yaptığında, yolda kaldığında taksiye, otobüse binemiyordu. Şimdi belediyemizle birlikte önemli bir projeyi hayata geçirdik. Artık engelliler yolda kaldığında yardım hattımızı arayarak hem yolda kalmayacak hem de arızaları giderilecek. Ayrıca maalesef dışarıda parçaların değişimi için de ciddi bir işçilik ücreti alınıyor. Hemşehrilerimizi bu yükten de kurtarmış olacağız. Bu proje Türkiye'de bir ilk oldu. Umuyoruz Buca'dan başlayan bu çalışma tüm belediyelere de örnek olur" diye konuştu. - İZMİR

İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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