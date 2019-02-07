Son Dakika Haberleri: Engelli Tekvandocu Yusuf Dünya İkincisi Oldu

Engelli Tekvandocu Yusuf Dünya İkincisi Oldu

50 dakika önce

Esenyurt Belediyesi'nin desteklediği engelli sporcu Yusuf Yünaçtı, Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak dünya ikincisi oldu.

Engelli Tekvandocu Yusuf Dünya İkincisi Oldu, System.String[]
Esenyurt Belediyesi'nin desteklediği engelli sporcu Yusuf Yünaçtı, Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak dünya ikincisi oldu.

Tekvando hayatına Esenyurt Belediyesi'nin spor salonlarında başlayan engelli sporcu Yusuf Yünaçtı, 5-6 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen 8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası'nda, dünya ikincisi olarak ülkemize büyük gurur yaşattı.

10 Ocak'ta Ankara'da yapılan Türkiye Para Taekwondo şampiyonası Kyorugi ve Poomsae karşılaşmasında rakibini yenerek Türkiye şampiyonu olan ve milli takıma girmeye hak kazanan Yünaçtı, şimdi hedeflediği noktaya gelerek dünya şampiyonasında ikincilik elde etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım aşamasında önemli organizasyonlardan olan ve Türk sporcuların da Dünya şampiyonluğu için mücadele ettiği Dünya Para Tekvando Şampiyonasına 69 ülkeden 258'i erkek 396 sporcu katıldı. ?

ENGELLİ TEKVANDOCU BİRİNCİ OLMAK İSTİYOR

Küçük yaşta geçirdiği kazayla iki kolunu kaybeden Yusuf Yünaçtı, Esenyurt Belediyesi Spor Müdürlüğü'nün sağladığı imkanlarla tekvando sporuna başlamıştı. Başarılı bir sporcu olma yolunda yürüyen Yünaçtı, 8 ay gibi kısa bir sürede hedeflediği dünya şampiyonasına çıkarak ikincilik elde etti. Hedeflediği dünya şampiyonluğuna adım adım yaklaşan Yusuf sonraki karşılaşmalarda birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:55 Kaynak: DHA

Esenyurt Belediyesi, Spor
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