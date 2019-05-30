Son Dakika Haberleri: Engelli temizlik işçisi bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti
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Engelli temizlik işçisi bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti

58 dakika önce

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde, engelli kadrosunda temizlik işçisi olarak çalışan 47 yaşındaki Nevzat Güler, yerleri süpürürken bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti.

Engelli temizlik işçisi bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti, System.String[]
Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde, engelli kadrosunda temizlik işçisi olarak çalışan 47 yaşındaki Nevzat Güler, yerleri süpürürken bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti.
Güler, İzzet Baysal Caddesi'nin trafiğe kapalı alanında yerleri süpürürken küçük bir altın kesesi buldu. Çevredeki vatandaşlara kesenin sahibini soran Güler, kimseden olumlu cevap alamadı. Bunun üzerine kesenin üzerinde ismi yazan kuyumcuya giden Güler, buradakilere sahibini tanıyıp tanımadıklarını sordu.
Güler, altın kesesini kuyumcu çalışanlarının yardımıyla ulaştığı İrfan Başaran'a teslim etti.
Nevzat Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 sene önce kaza yaptıktan sonra 3 ay komada kaldığını ve konuşma bozukluğu yaşadığını ifade ederek, 4,5 yıldır Bolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştığını söyledi.
Daha önce de bulduğu çanta ve cep telefonu gibi eşyaları sahiplerine ulaşamayınca belediyeye teslim ettiğini anlatan Güler, "Ben almam. 5 bin lira da para bulsam yine sahibine veririm. Ben ekmeğimi belediyeden yiyorum. Daha önce bir çanta buldum. Cep telefonu buldum. Onları belediyeye teslim ettim." dedi.
İçinde altın bulunan keseyi teslim alan İrfan Başaran da temizlik işçisi Nevzat Güler'e teşekkür ederek "Bu çok gurur verici bir olay. Ben zaten altının kaybolduğunu bile fark etmedim. Telefonla beni arayıp altın bulundu dediklerinde anladım. Şimdi de bana teslim ettiler." ifadesini kullandı.
Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Gülden Özaydın da Güler'e bu örnek davranışından dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:46 Kaynak: AA
Bolu, Güncel
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