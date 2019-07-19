Son Dakika Haberleri: Engelli Tuncay'ın akülü arabası bozulunca köy muhtarı sosyal medya hesabından yardım istedi
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Engelli Tuncay'ın akülü arabası bozulunca köy muhtarı sosyal medya hesabından yardım istedi

2 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesi Pamukçular köyünde yaşayan bedensel engelli 40 yaşındaki Tuncay İstanbullu'nun akülü arabası bozulunca köy muhtarı Muhsin Topçu sosyal medya hesabından video yayınlayarak yardım istedi.

Engelli Tuncay'ın akülü arabası bozulunca köy muhtarı sosyal medya hesabından yardım istedi, System.String[]
Artvin'in Yusufeli ilçesi Pamukçular köyünde yaşayan bedensel engelli 40 yaşındaki Tuncay İstanbullu'nun akülü arabası bozulunca köy muhtarı Muhsin Topçu sosyal medya hesabından video yayınlayarak yardım istedi.

Doğuştan bedensel engelli olan Tunçay İstanbullu, ailesiyle birlikte Yusufeli'nin Pamukçular köyünde yaşıyor. Tekerlekli sandalyesiyle köyde zaman geçiren İstanbullu tekerlekli sandalyesi bozulunca köy muhtarı Muhsin Topçu'dan yardım istedi. Muhtar Tuncay'ın bu isteğini cep telefonuna kaydederek, kendi sosyal medya hesabında yayınladı. Videoda Tuncay İstanbullu, kurban bayramına kadar akülü araba istediğini söylüyor.

Köy muhtar Muhsin Topçu," Tuncay kardeşimiz gerçekten ihtiyaçlı arabası var ama bozuk yaptıramıyoruz. Kurban Bayramı'na kadar akülü tekerlekli araba istiyor. Buradan hayır sahiplerine duyurulur" ifadelerini kullandı.

Muhtarın yardım çağrısına Rize'den cevap geldi

Muhtarın yayınladığı video kısa sürede yayılırken, Murat Dinç isimli Rizeli hayırsever vatandaş Tuncay'a akülü tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Muhtar hayırsever vatandaşa teşekkürlerini sunarken, "Tuncay'ın oturduğu ev engelli bireyin kalmasına uygun değil. Yapılacak yardımlar sayesinde Tuncay kardeşimiz evinde ve bahçesinde düzenlenerek akülü arabasıyla rahatça dolaşabilecek bir ortam sağlamak istiyoruz. Bunun içinde hayır sahiplerinden yardım eli bekliyoruz" dedi.

Öte yandan aynı köyde yaşayan yine bedensel engelli 17 yaşındaki Elif Özer'in ailesi de kızları için tekerlekli sandalye yardımı beklediklerini ifade ettiler. - ARTVİN
Yusufeli, Artvin, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:16 Kaynak: İHA
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