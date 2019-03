Engelli Üniversite Öğrencisi Kitaplarına "Göz" Olacak Cihazı Bekliyor - Ankara

BURCU ÇALIK - İlkokuldan itibaren ailesinden ayrı şehirlerde sürdürdüğü eğitimini üniversite ile taçlandıran görme engelli öğrenci Furkan Balcı , ders kitaplarını okuyabilmek için yazıları kabartmalı Braille alfabesine dönüştüren cihaz konusunda hayırseverlerin desteğini bekliyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümü 1. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Furkan Balcı, 2 yaşında geçirdiği bir havale sebebiyle görme yetisini kaybetti. Ailesi Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ve abisi de görme engelli olan Balcı, ilköğretimi Tokat 'taki görme engelliler okulunda, liseyi de Amasya 'daki Anadolu lisesinde tamamladı.AA muhabirine, ders kitaplarını okuyabilmenin üniversitede yaşadığı en büyük problem olduğunu anlatan Balcı, "Braille ekran" olarak tanımlanan özel bir cihazın kendisi ve diğer görme engelli öğrenciler için önemli olduğunu söyledi. Balcı, fiyatı 10 bin liraya kadar çıkan cihazlar için yetkililer ve hayırseverlerden destek istedi.Hem üniversiteyi hem de bölümünü kendi isteğiyle seçtiğini, okulundan çok memnun olduğunu vurgulayan Balcı, geçen yıl Arapça hazırlık sınıfı okuduğunu dile getirdi.Balcı, ders kitaplarını okuyabilmek için birçok yol denediğini belirterek "Görme engelliler için tasarlanmış bir cihaz var. Bir kitabın PDF, Word belgesi gibi tüm formatlarını SD kart veya bluetooth bağlantısıyla eşleştirdiğimiz zaman telefonumuzdaki, bilgisayarımızdaki görüntüyü, yazıyı bu cihazın ekranına direkt kabartma olarak Braille alfabesiyle yansıtıyor. Görme engelliler de bütün kitaplarını rahat bir şekilde okuma imkanına kavuşuyor." dedi."Okuduğum zaman daha iyi kavrıyorum"Cihazın aynı zamanda "Braille printer" ismi verilen yazıcı aracılığıyla kabartma baskı yaptığını aktaran Balcı, şöyle devam etti:"Normalde Braille alfabeli bir kitap da elbette alınabilir ama hacim açısından çok sıkıntı çıkarıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'in Braille formatını almak istediğimizde, normalinden biraz daha kalın ve büyük 6 kitaba karşılık geliyor. Bunu da her zaman yanımızda taşımak bizim için problem oluşturuyor. Fakat sadece 7 santimetre eninde, 2 santimetre kalınlığında, 40 santimetre uzunluğunda yani bilgisayar klavyesinden daha küçük bir boyutta olan bu cihaz sayesinde bütün dosyalarımız Braille alfabesiyle rahat bir şekilde elimizin altında olabiliyor. Cihaz, kağıdın deforme olma riskini de ortadan kaldırıyor.""Görme engelliler dinleyerek her şeyi kavrayabilir" gibi yaygın bir kanının bulunduğunu ama bunun her görme engelli için geçerli olamayacağını vurgulayan Balcı, "Dinleyerek bazı şeyleri anlasam da kendim okuduğum zaman daha iyi kavrıyorum. Üniversite sınavına hazırlanırken ders videolarını dinliyordum. Fakat mesela 50 dersten oluşan bir ders eğitim setini dinlemek, okuyarak daha iyi anladığım için benim açımdan eksik kalıyordu." diye konuştu.Balcı, üniversiteye hazırlık döneminde videoları dinleyerek Braille alfabesiyle ders notları çıkardığını ama bunun kendisini olumsuz etkilediğini anlatarak "Eğer o zamanlar böyle bir cihaza sahip olsaydım hem notlarımı hızlı alabilecek hem de kitapları kolayca Braille alfabesiyle okuma şansım olacaktı." dedi."Yetkililerden destek talep ediyorum"Farklı format, isim ve markalar altında bulunabilen bu cihazın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Balcı, "Bu cihazlar, biz görme engellilere bütün eğitim kaynaklarına erişip, okuma şansı oluşturuyor. Cihazların en düşük fiyatı 5 bin liradan başlıyor. Sürekli kullanabileceğimiz, kaliteli bir cihaz almak istediğimizde ise fiyatı 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bireysel olarak bu maliyetleri tek başına karşılamak çok zor." dedi.Furkan Balcı, okulların görme engelli öğrencilerden topladığı taleplerin ilgili yerlere iletilebileceğine, böylelikle cihazların temininin sağlanabileceğine işaret ederek "Yetkililerden, bu cihazların temini konusunda destek talep ediyorum. Sosyal sorumluluk projeleri adı altında bireysel veya kurumsal olarak bu konuya daha fazla önem göstermelerini istiyoruz." çağrısında bulundu.Balcı, bu konuda telefonla firmalara, holdinglere, vakıflara talepte bulunduğunu ama henüz net bir geri dönüş alamadığını söyledi."İyi bir öğretmen olmak ve öğrencileri yetiştirmek istiyorum"Üniversite öğrencisi Balcı, geleceğe ilişkin hayallerini "Okul bittiğinde inşallah Din Kültürü Öğretmeni olmak istiyorum. İyi bir öğretmen olmak ve öğrencileri yetiştirmek istiyorum." sözleriyle anlattı.Cihazın teminiyle birlikte derslerinden daha iyi faydalanabilmesi durumunda akademik alana da yönelebileceğini dile getiren Balcı, ailesinin de kendisi ve abisiyle gurur duyduğunu vurguladı.Aileden uzakta eğitim almanın tüm zorluklara karşın kendi ayakları üzerinde durma, kendini geliştirme açısından çok önemli tecrübeler sağladığına dikkati çeken Balcı, tüm görme engelli öğrencilere bu tecrübeyi yaşamaları önerisinde bulundu.