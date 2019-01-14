Engelli Vatandaş Dengesini Kaybederek Akülü Arabasından Düştü: 1 Yaralı
1 saat önce
Engelli vatandaş dengesini kaybederek akülü arabasından düştü: 1 yaralıADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde trafikte seyir halinde akülü arabası ile ilerlerken dengesini kaybederek akülü arabasından düşen engelli vatandaş yaralandı.
Engelli vatandaş dengesini kaybederek akülü arabasından düştü: 1 yaralı
ADANA - Adana
'nın Kozan
İlçesinde trafikte seyir halinde akülü arabası ile ilerlerken dengesini kaybederek akülü arabasından düşen engelli vatandaş yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Andıl Caddesi Şıh Efendi Bulvarı kavşağında meydana geldi. Trafikte akülü arabası ile ilerleyen Necdet Öztürk isimli vatandaş trafik ışıklarına yaklaştığında trafiğinde kalabalık olması nedeniyle dengesini kaybederek akülü arabasından düşerek yaralandı.
Öztürk'ün akülü arabasından düştüğünü fark eden trafikteki diğer sürücüler ve vatandaşlarda yaralı Öztürk'e yardım ettiler. Olay yerine çağırılan ambulans ile Necdet Öztürk hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:44 Kaynak: İHA
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