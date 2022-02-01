ENGELLİ VATANDAŞ HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ - Son Dakika

BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyü Sedat mezrası yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Mezrada ikamet eden 46 yaşındaki Güneş Tunç rahatsızlanınca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyü Sedat mezrasının yolu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Köyde ikamet eden engelli Güneş Tunç, mide bulantısı ve şiddetli karın ağrısı nedeniyle rahatsızlanınca ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olması, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini (UMKE) harekete geçirdi. Tam paletli ambulansla mezraya hareket eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından rahatsızlanan Tunç'a ulaştı. Evde yapılan ilk kontrolün ardından ambulansa teslim edilen Tunç, Solhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.