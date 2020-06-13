Engelli vatandaş, hayvanlar su içsin diye meraya 7 çeşme yaptırdı - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, iki kolunu kazada kaybeden Ramazan Kuş (54), doğup büyüdüğü kırsal Yaylacık Mahallesi'ndeki meralarda otlayan hayvanların susuzluğuna dayanamayıp hayırseverlerin de desteğiyle bölgeye 7 çeşme yaptırdı. Çeşmelerden su akmaya başlarken, yardım sözü veren bazı kişilerin ödemeleri yapmadığını ve malzemecilere 7 bin TL borçlu kaldığını öne süren Kuş, "Paramın hepsini de bu işe harcadım. Üstüne 7 bin TL borçlansam da pişman değilim" dedi.

Burhaniye ilçe merkezinde oturan Ramazan Kuş, 1984 yılında geçirdiği elektrik kazası sonucu iki kolunu kaybetti. Bir koluna protez takılan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Ramazan Kuş, doğup büyüdüğü kırsal Yaylacık Mahallesi'nde meralarda otlayan hayvanların susuzluğuna dayanamayınca çeşme yaptırmaya karar verdi. Mahalleye 8 kilometre uzaklıktaki Yayla mevkiindeki kaynaktan su getiren Ramazan Kuş, yaylaya giden yol boyuna 7 çeşme yaptırırken, hayırseverlerden de büyük desteğini gördü.Ramazan Kuş, 47 bin TL'ye mal olan çeşmeleri hayırseverlerin de desteğiyle tamamladı. Kendi birikimini de çeşmelere harcayan Kuş, yardım sözü veren bazı vatandaşların yardımdan vazgeçmesi üzerine malzemecilere 7 bin TL borçlandı. Çeşmeleri yaptırmaktan mutlu olduğunu söyleyen Kuş, "İlçe merkezinde oturuyorum. Yaylacık mahallemiz hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Yayladaki kaynaklarda bol su olmasına karşın yayla yollarında ve meralarda su sıkıntısı çekiliyordu. Geçtiğimiz yıl bu sıkıntıyı gidermek için çalışmaya başladım. Pek çok vatandaş da bize destek oldu. 8 kilometre uzaklıktan getirdiğimiz su için değişik yerlere 7 çeşme yaptırdık. Şu anda çeşmelerden su akıyor. Ancak, bize malzeme veren bazı esnafa 7 bin TL borçlandım. Bunun için hayırseverlerin desteğini bekliyorum. Çeşmeler çok iyi oldu. Bu çeşmelerden kurt kuş da su içecek. Çok iyi bir hayır oldu. Destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.