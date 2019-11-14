Son Dakika Haberleri: Engelli vatandaş için yardım kampanyası başlatıldı
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Engelli vatandaş için yardım kampanyası başlatıldı

6 saat önce

Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, engelli bir vatandaşa protez bacak takılması için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Engelli vatandaş için yardım kampanyası başlatıldı, System.String[]

Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, engelli bir vatandaşa protez bacak takılması için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Dernekte gazetecilere açıklama yapan Türüdü, herkesin engelli vatandaşlara karşı duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Türüdü, dernek olarak daha fazla engelli bireye ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlimizde esnaflık yapan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu sol bacağını kaybeden Cevdet Demir'e protez bacak takılması için Valiliğin izni dahilinde yardım kampanyası başlattık. Her zaman engelli bireylerin yanında olan Tekirdağ halkı ve yöneticileri bu vatandaşımızın da yanında olacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Biz dernek olarak tüm imkanlarımızla arkadaşımızın yanındayız. İnşallah gerekli bağışların yapılmasıyla protez bacak takılacak ve arkadaşımız bu zor günleri atlatacaktır."

Her insanın bir engelli adayı olduğunu dile getiren Türüdü, Tekirdağ halkının büyük bir dayanışma ruhu ile bağış kampanyasına destek olmasını beklediklerini ifade etti.

Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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