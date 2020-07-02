Engelli vatandaş, İŞKUR desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı - Son Dakika

Engelli vatandaş, İŞKUR desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde diyabet hastalığından dolayı yüzde 42 engeli olan Veli Avlamaz, İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma' hibe kredisiyle aldığı 3 inek ile hayvancılık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde diyabet hastalığından dolayı yüzde 42 engeli olan Veli Avlamaz, İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma' hibe kredisiyle aldığı 3 inek ile hayvancılık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor


İlçeye bağlı Yarbaşı Beldesi'nde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası 49 yaşındaki Veli Avlamaz, ilerleyen diyabet hastalığından dolayı yüzde 42 engelli raporu aldı. Engelinden dolayı çalışamaz hale gelen Avlamaz, İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma' hibe kredisine başvurdu. İŞKUR'dan aldığı 32 bin 350 lira destekle 3 inek satın alan Avlamaz, proje sayesinde kurduğu işle ailesinin geçimini sağlıyor.


Engelinden dolayı projeye başvurduğunu ifade eden Veli Avlamaz, "İşe ihtiyacım vardı. Çevremdekilerden devletin İŞKUR üzerinden engelli ve hükümlülere inek verdiğini duydum. Ben de engelli olduğum için Osmaniye İl Müdürlüğüne giderek başvuruda bulundum. Daha sonra girişimcilik kursuna gittim. Engelimden dolayı müracaat ettim. Başvurum onaylandı. Yapılan hibeyle 3 tane inek aldım. Şimdi ineklerin sütünü satarak geçimimi sağlıyorum. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.


Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, hükümlü ve engellilere yönelik proje kapsamında destekledikleri Veli Avlamaz'ı Yarbaşı Beldesi'nde ziyaret ederek, başarılar diledi. - OSMANİYE

İŞKUR, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelli vatandaş, İŞKUR desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı - Son Dakika

Son Dakika

15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:27 Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak 15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz 15:05 Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:53 Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir 10:46 Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
10:27
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
00:47
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
21:43
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
20:21
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
19:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 16:08:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli vatandaş, İŞKUR desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]