Son Dakika Haberleri: Engelli Vatandaş Meclis Üyeliği İçin Başvuruda Bulundu

Engelli Vatandaş Meclis Üyeliği İçin Başvuruda Bulundu

32 dakika önce

Engelli vatandaş meclis üyeliği için başvuruda bulunduMARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde AK Parti'den belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan bedensel engelli Fethi Subatan, vatandaşlardan destek istedi.

Engelli vatandaş meclis üyeliği için başvuruda bulundu

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde AK Parti'den belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan bedensel engelli Fethi Subatan, vatandaşlardan destek istedi.
Mardin'in Derik ilçesinde ikamet eden bedensel engelli Fethi Subatan, AK Parti'den belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Çiftçilik yapan Subatan, doğuştan bedensel engeli olmasına rağmen buna aldırmadan gece gündüz çalıştığını belirtti. Yerel seçimlerde engelli kadrosundan kendisine meclis üyeliğinde sıra verilerek ilçesi için görev yapmak istediğini anlatan Subatan, "İlçem için daha çok çalışmak istiyorum. Engelleri aşarak ilçeme daha faydalı işler yapmak istiyorum. Esnafımız, dostlarımız tam destek veriyor. Cumhurbaşkanımızdan seçilebileceğim bir sırada görev bekliyorum. Eğer aday gösterilirsem 10 bin oy kazanacağımı ifade etmek istiyorum. Amacım ilçeme daha çok hizmet edebilmek" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:34 Kaynak: İHA

Mardin, Derik, Yerel
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